Play-Offs : L’ASSE lance un sérieux avertissement à Rodez AF !

Avant d’affronter Rodez AF, ce vendredi (20h30), Olivier Dall’Oglio a assuré que l’ASSE s’est préparé à toutes les éventualités, notamment les tirs au but.

Qui de l’ASSE et de Rodez va affronter Metz en barrages ?

L’ASSE retrouve Rodez AF au stade Geoffroy-Guichard, ce vendredi soir, soit deux semaines après leur dernière confrontation (1-1) en Ligue 2. Cette fois, Stéphanois et Ruthénois s’affrontent dans un match couperet, pour l’accéder aux barrages, en vue de la montée dans l’élite.

Le vainqueur de la rencontre affrontera le FC Metz, en aller et retour, pour espérer rejoindre l’AJ Auxerre et Angers SCO en Ligue 1. L’issue du match est indécise, même si RAF peut se targuer d’avoir battu l’ASSE 3 fois, en 5 confrontations, entre 2022 et 2024.

Dall’Oglio : « On s’est entraîné aux penalties »

En quête de sa première victoire sur Rodez AF, l’AS Saint-Etienne n’a laissé aucun détail de côté, pendant sa préparation. Elle a évidemment passé au peigne fin le jeu de l’équipe de Didier Santini, pour éviter de se faire surprendre encore. Mais pas seulement ! Olivier Dall’Oglio a préparé ses joueurs à une éventuelle séance de tirs au but.

« On l’a préparé différemment, c’est comme un match de coupe, or dans coupe il y a couperet », a-t-il indiqué, pour montrer qu’il n’a rien négligé. « On s’entraîne pour les penalties, on prend tous les détails et on prépare dessus. C’est un contexte différent et cette rencontre a été préparée là-dessus », a expliqué le technicien des Verts.