Mercato OM : Un nouvel entraîneur recale Pablo Longoria !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, rencontre pas mal d’obstacles dans sa quête d’un nouvel entraîneur. Après Paulo Fonseca, c’est autour d’un nouveau coach de décliner le projet phocéen.

Mercato : Pablo Longoria en difficulté dans sa quête d’un nouvel entraîneur

L’Olympique de Marseille traverse une période mouvementée, où la recherche d’un nouvel entraîneur est devenue sa priorité absolue. Après une saison décevante, terminant à la 8e place de Ligue 1, le club présidé par Pablo Longoria doit désormais se concentrer sur le renforcement de son équipe pour retrouver un niveau compétitif.

Le départ de Jean-Louis Gasset a ainsi ouvert une vacance importante au poste d’entraîneur. Cette situation nécessite une action rapide de la part des responsables de l’OM pour combler ce vide. Malheureusement, la tâche s’avère très compliqué. D’autant plus que le club ne participera à aucune coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui rend l’attractivité du poste très faible.

Initialement, Paulo Fonseca était pressenti comme le favori pour prendre les rênes de l’équipe première de l’OM. Les discussions étaient avancées, mais le coach portugais semble désormais privilégier une arrivée à l’AC Milan, où un accord de trois ans est proche d’être finalisé.

Matias Almeyda décline à son tour le projet de l’OM

À noter que cette préférence de Paulo Fonseca pour l’Italie n’est qu’un des nombreux revers rencontrés par Pablo Longoria dans sa quête d’un nouvel entraîneur pour l’OM. Matias Almeyda, une autre piste envisagée, a également décliné l’invitation.

En effet, selon les informations dévoilées par Sportime, l’entraîneur argentin préfère rester fidèle à l’AEK Athènes, club avec lequel il entretient de bonnes relations et qui ne semble pas disposé à le libérer malgré une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros.

Malgré l’intérêt de l’Olympique de Marseille, Matias Almeyda devrait rester à l’AEK cet été. L’Argentin n’a pas envie de quitter le club et souhaite respecter son contrat, qui court jusqu’en 2028.



Clause libératoire : 10M€. pic.twitter.com/HtSPQLpyC2 — AEK Athènes France (@AEK_France) May 21, 2024

Face à ces échecs successifs, Pablo Longoria devra revoir ses plans et se tourner vers de nouvelles options pour la succession de Gasset. Les noms de Sergio Conceiçao et Franck Haise sont évoqués avec insistance, mais il est possible que l’OM soit une fois de plus confronté à un refus dans ces deux dossiers.