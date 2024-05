Mercato OM : Pau Lopez, une grande décision sera prise

À l’approche du mercato estival, Pau Lopez, gardien de but à l’OM, réfléchit à la trajectoire à donner à sa carrière. Même s’il a un contrat qui va jusqu’en 2026 avec l’Olympique de Marseille, l’espagnol prendra une décision en fonction de l’identité du prochain coach.

Mercato : Pau Lopez poussé vers la sortie par l’OM ?

L’Olympique de Marseille est engagé dans une importante refonte cet été, en cherchant à remplacer Jean-Louis Gasset. Pour ce faire, les dirigeants marseillais ont initialement ciblé Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine en juin prochain.

Cependant, les discussions avec l’entraîneur portugais se sont récemment compliquées, poussant le président Pablo Longoria à explorer d’autres options. Parmi ces alternatives, Matias Almeyda de l’AEK Athènes a suscité l’intérêt du board olympien, avec qui il s’est entretenu il ya quelques jours.

En outre, Sergio Conceiçao et Raffaele Palladino sont également visés par la direction du club. Toutefois, ces options présentent aussi des défis considérables pour l’OM. En tout cas, le choix du nouvel entraîneur aura un impact significatif sur le mercato estival de l’OM et sur l’avenir de certains joueurs clés, dont Pau Lopez.

Son avenir à l’OM lié au choix du nouvel entraîneur

Malgré une saison en demi-teinte, le gardien de but espagnol s’est imposé comme un élément central du vestiaire marseillais au fil des années. Néanmoins, son avenir à l’OM reste incertain, et une vente cet été est envisagée. Une réunion avec les représentants de Pau Lopez est même prévue pour discuter de son futur.

Selon La Provence, le profil du prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille jouera un rôle déterminant dans la décision de conserver ou non Pau Lopez. Le nouvel entraîneur devra évaluer les besoins de l’équipe et déterminer le profil idéal pour le poste de gardien de but. Ainsi, la décision finale concernant le portier espagnol sera prise en concertation avec le nouveau coach.

C’est pourquoi les dirigeants marseillais sont impatients de finaliser rapidement la nomination du nouvel entraîneur. Cette décision est essentielle pour planifier efficacement le mercato estival et préparer la saison à venir. Le choix du successeur de Gasset sera décisif pour l’avenir du club et son ambition de revenir au sommet du football français.