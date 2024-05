Mercato : Leny Yoro fait ses adieux au LOSC, accord proche avec le PSG ?

Alors que le PSG a passé la vitesse supérieure pour le recruter sur ce mercato d’été, Leny Yoro a fait ses adieux aux supporters du LOSC quelques jours après le dernier match de la saison en Ligue 1.

Accord entre le PSG et le LOSC pour Leny Yoro ?

À un an de la fin de son contrat et ne souhaitant pas renouveler, Leny Yoro va quitter les rangs de Lille LOSC lors du prochain mercato estival. D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, les dirigeants du club nordiste se sont résolus à vendre le défenseur central de 18 ans pour éviter un départ gratuit dans douze mois. Le média sportif explique notamment que « son contrat prévoyait l’activation d’un an en plus en cas d’accord des deux parties, Lille proposait une revalorisation, mais Yoro a refusé. »

Si le président lillois Olivier Létang évoquait un montant de 100 millions d’euros pour laisser partir son joyau français, l’affaire pourrait finalement se régler pour 60 millions d’euros, bonus compris, assure le journaliste Fabrice Hawkins. « Les discussions se poursuivent entre Paris et les propriétaires lillois. Le club de la capitale croit en ses chances », indique le spécialiste mercato.

Toujours intéressé par Leny Yoro, le Real Madrid ne compte pas surpayer et pourrait abandonner l’affaire. Par ailleurs, Liverpool reste attentif à la situation du natif de Saint-Maurice. Pendant ce temps, le principal concerné s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Leny Yoro : « Merci à vous tous pour cette saison »

Alors que le Paris Saint-Germain a passé la vitesse supérieure pour finaliser son transfert, Leny Yoro a publié un message sur les réseaux sociaux pour faire ses adieux aux supporters de Lille LOSC. « Des réussites, des échecs, des grands frissons. Un apprentissage accéléré du haut niveau. Des ambiances explosives et des moments magiques. Merci à vous tous pour cette saison, vous avez été incroyables », a notamment écrit l’international espoir français. Suffisant pour annoncer un transfert imminent au Paris SG ? Affaire à suivre…