Mercato OM : Le Genoa change ses plans pour Vitinha

Prêté cette saison par l’OM, Vitinha peine à convaincre sous les couleurs du Genoa. Les dirigeants du club italien auraient même pris une surprenante décision concernant le buteur portugais.

Mercato : Une nouvelle décision prise pour Vitinha

Le Genoa a conclu sa saison de Serie A sur une note positive en battant Bologne (2-0) ce vendredi lors de la dernière journée. Cette victoire a été rendue possible grâce à deux buts signés d’anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi et Vitinha.

Pour l’attaquant portugais qui a eu du mal à trouver sa place à l’OM depuis son arrivée il y a un an et demi, ce match représentait une opportunité de montrer son potentiel. En effet, malgré des débuts compliqués, il a réussi à marquer son deuxième but en neuf matchs de Serie A avec le Genoa.

Cependant, cette performance ne semble pas suffisante pour convaincre le club italien de lever son option d’achat estimée à environ 25 millions d’euros. Face à cette situation financière, le Genoa a élaboré un autre plan pour garder Vitinha dans ses rangs pour la saison prochaine.

Le Genoa veut un nouveau prêt

En effet, selon les informations de Gianluca Di Marzio, le Genoa envisage de renouveler le prêt de l’attaquant portugais pour une saison supplémentaire. Le club italien compte sur lui et souhaite entamer des négociations avec l’OM pour concrétiser cette démarche.

🔄 Le Genoa discute avec l’OM pour conserver Vitinha en prêt une saison supplémentaire. (@DiMarzio) #TeamOM pic.twitter.com/0u5jNdzWx1 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 24, 2024

Toutefois, cette initiative pourrait se heurter aux objectifs financiers de l’Olympique de Marseille pour le mercato estival. Le club phocéen cherche à renflouer ses caisses et pourrait être tenté de céder Vitinha à un autre club prêt à payer le prix fort pour ses services.

Ainsi, l’avenir de l’avant-centre portugais reste incertain, avec des discussions en cours entre le Genoa et l’OM pour déterminer s’il restera en Italie la saison prochaine ou s’il sera cédé à un autre club en quête de renforts offensifs.