OL – PSG : Karim Benzema enflamme la rivalité avant la finale !

L’OL affronte le PSG ce samedi soir en la finale de la Coupe de France. Karim Benzema, ancien attaquant lyonnais s’est exprimé sur ce match et a fait passer un message aux Gones.

Le message fort de Karim Benzema à l’OL

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais abordera la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain avec détermination et l’espoir de remporter un titre après une impressionnante remontée en Ligue 1. Le défi est de taille, car le PSG est un adversaire redoutable et a battu l’OL à deux reprises cette saison.

Malgré ces défaites, la dynamique actuelle de l’OL pourrait jouer en sa faveur. D’autant plus que le PSG fait face à de vives polémiques autour de Kylian Mbappé et sa direction. Dans cette perspective, l’enthousiasme et la confiance règnent chez les supporters lyonnais, renforcés par le soutien inattendu et puissant de Karim Benzema.

L’ancien attaquant de l’OL a en effet diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux du club, en affichant son soutien indéfectible à l’équipe lyonnaise tout en défiant ouvertement le PSG : « C’est le jour J. On y est. C’est pas demain. Beaucoup de force. De l’ambition et du courage. Et s’il vous plait, éteignez-les 69 dans la maison, on est ensemble la famille, faut y aller », a-t-il lancé.

On vous avait bien dit de rester connectés toute la journée 👀



Merci @Benzema 🙏🏼❤️💙#OLPSG pic.twitter.com/UAhwTHnl48 — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

Ne pas sous-estimer le Paris Saint-Germain

Ces paroles inspirantes de Benzema ont réjoui les supporters lyonnais, qui nourrissent toujours l’espoir de le voir revenir un jour dans son ancien club. Cependant, il faudra éviter de sous-estimer l’armada offensive du PSG, qui peut se renforcer par ce type de rencontre.

La finale de la Coupe de France promet donc d’être un spectacle passionnant, où Lyon cherchera à faire tomber le Paris SG et à décrocher un titre très convoité. Le soutien de Kartim Benzema ajoute une dimension émotionnelle à ce choc OL-PSG, faisant de cet affrontement un moment clé pour les deux clubs.