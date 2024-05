Mercato PSG : Grosse bataille en vue pour Désiré Doué

Désiré Doué, la jeune pépite du Stade Rennais, est au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, pour s’assurer ses services lors de ce mercato estival.

Mercato : Le PSG en pince pour Désiré Doué

Avec son nouveau projet axé sur les jeunes talents, le PSG est à la recherche de renforts pour son milieu de terrain. Désireuse d’attirer notamment les talents français, la direction du club parisien pourrait en profiter pour s’offrir les services de Désiré Doué. Luis Campos verrait en lui un potentiel énorme pour renforcer le milieu parisien.

Doué, qui a été titulaire lors de 18 des 22 matchs de Rennes en 2024, est devenu un élément clé de l’équipe sous la direction de Julien Stéphan. Sa valeur sur le marché a considérablement augmenté ces derniers mois, et il semble que son avenir soit désormais loin de Rennes. Le Stade Rennais, conscient de l’intérêt croissant pour son joueur, espère tirer un maximum de cette situation.

Du beau monde derrière Désiré Doué

Après avoir refusé une offre de 20 millions d’euros du Bayer Leverkusen cet hiver, le club breton vise désormais une somme qui pourrait s’approcher des 66 millions d’euros, bonus compris, similaire à ce qu’ils ont reçu pour Jérémy Doku lors de son transfert à Manchester City. Et ce ne sont pas des prétendants qui manquent puisque selon le journaliste Abdellah Boulma, en plus du PSG Leverkusen, Tottenham, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund lorgnent également sur le joueur.

Manchester United et Arsenal ont également amorcé des premiers contacts avec le Stade Rennais et l’entourage du joueur, cherchant à ajouter sa créativité et sa technique à leurs effectifs respectifs. Une offre formelle pourrait être faite dans les prochaines semaines. L’adolescent a fait 43 apparitions toutes compétitions confondues, marquant quatre buts et enregistrant six passes décisives cette saison 2023-24.

Désiré Doué dans un embarras de choix pour son avenir

Manchester United semble être déterminé à attirer la jeune pépite française. Le club anglais aurait même eu de premiers entretiens avec les représentants du prodige rennais. Cependant, la décision finale appartiendra à Désiré Doué, qui devra choisir entre rester en Ligue 1 ou tenter sa chance à l’étranger, suivant ainsi les pas de ses prédécesseurs rennais qui ont réussi à s’imposer dans de grands clubs européens.