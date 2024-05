Mercato en feu : 13 M€, Le RC Lens accélère pour un défenseur   

Le RC Lens négocie le transfert d’un défenseur du RB Salzbourg. Il aurait formulé une offre à ses dirigeants pour le recruter lors du mercato estival.

Le RC Lens vise Oumar Solet

Le RC Lens fait des yeux doux au défenseur français Oumar Solet pour le signer lors du mercato estival. Le Français évolue au RB Salzbourg et livre des prestations convaincantes. Les Sang et Or avaient flairé le coup lors du dernier mercato hivernal, mais sans succès.

Les Lensois reviennent à la charge cet été pour tenter une nouvelle chance. Mais le club artésien va faire face à une forte concurrence. Plusieurs cadors européens suivent de près la situation du joueur.

D’après les informations de Foot mercato, Naples, AS Rome, West Ham, Lille OSC se seraient renseignés sur le solide défenseur central français âgé de 24 ans, dont le contrat avec le Red Bull Salzbourg expire en juin 2025.

En raison de cette concurrence, le prix d’Oumar Solet grimpe en prévision du prochain marché estival.

🔁🔴⚪️ RC Lens hat ein Angebot für Oumar Solet (24) 🇫🇷 abgegeben. Das Angebot beläuft sich auf €13 Mio. + €2 Mio. Boni. Auch einige Vereine aus der Bundesliga 🇩🇪 sind an dem Salzburg-Innenverteidiger interessiert [Transfer Update – die Show] #inundaut

📸 Red Bull Salzburg pic.twitter.com/PkeB07lcII — chribo (@ChriboEn) May 24, 2024

Le RC Lens dépose une offre

Le RC Lens accélère le dossier et aurait déjà formulé une offre de 13 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus aux dirigeants du RB Salzbourg pour s’attacher les services d’Oumar Solet cet été.

Le technicien du RC Lens, Franck Haise serait intéressé par le profil du défenseur français. Mais les bouleversements qui secouent le RC Lens ces derniers jours pourraient ralentir le dossier.

L’entraîneur du club, Franck Haise maintient encore le flou sur son avenir. Il est annoncé sur le départ. Le directeur sportif du club, Arnaud Pouille pourrait aussi claquer la porte lors du mercato estival.