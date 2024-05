Mercato-Choc : Lacazette lâche une bombe sur son avenir avec l’OL

À l’issue de la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG, Alexandre Lacazette a fait une annonce fracassante sur son avenir avec l’OL. Le mercato estival s’annonce chaud à Lyon.

Alexandre Lacazette a la côte sur le marché

De retour en juillet 2022 après cinq années en Premier League sous le maillot d’Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais lors du mercato d’été qui s’annonce à grands pas. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’attaquant français est associé à des clubs en Arabie Saoudite et aux États-Unis, selon les informations de RMC Sport.

Des approches concrètes ainsi que des échanges auraient d’ores et déjà eu lieu entre les représentants du capitaine lyonnais et des dirigeants de la Saudi Pro League. D’après son entourage, le joueur, qui aura 33 ans le 28 mai, aurait même reçu une offre irrefusable. Les dirigeants des Gones seraient au courant de la situation et pourraient se laisser convaincre par un joli chèque.

Des émissaires de Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer, auraient également fait le déplacement à Lyon pour rencontrer les proches d’Alexandre Lacazette. De son côté, le principal concerné ne semble pas encore avoir tranché pour la saison à venir.

Alexandre Lacazette : « Un départ cet été ? Ce n’est pas le sujet »

Après sa deuxième partie de saison en boulet de canon et une qualification en Ligue Europa Conférence, l’Olympique Lyonnais va devoir négocier au mieux le mercato estival qui s’annonce. Notamment le dossier Alexandre Lacazette, courtisé en Arabie Saoudite et aux États-Unis. Interrogé après la finale contre le Paris Saint-Germain, le dernier match de la saison, le partenaire de Corentin Tolisso a laissé planer le doute concernant son avenir avec l’Olympique Lyonnais.

« Mon avenir, ce n’est vraiment pas le sujet. Je vais attendre quelques jours pour me concentrer. Il n’y a pas de ‘je suis sur le départ ou je veux rester’. Je pensais à la finale. Je vais prendre quelques jours pour penser à tout ça », a déclaré Lacazette, particulièrement touché par la défaite face au PSG.

Déjà avant la finale de la Coupe de France, le protégé de Pierre Sage s’était montré très flou sur la suite de son aventure avec son club formateur. « Ce sera mon dernier match de la saison (la finale de la Coupe de France). Pour l’OL, je ne sais pas. Ce n’est pas le moment ni le lieu. On aura tout le temps au mois de juin pour décider », avait lâché Alexandre Lacazette. Affaire à suivre donc…