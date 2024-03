Keylor Navas au PSG, c’est bien terminé !

Entre Keylor Navas et le PSG, l’aventure ne devrait pas aller au-delà de cette saison. Le gardien de but arrive en fin de contrat cet été et sa continuité à Paris n’est pas à l’ordre du jour.

Keylor Navas ne renouvellera pas au PSG

Le parcours de Keylor Navas au Paris Saint Germain prendra fin, sauf surprise de dernière minute, au mois de juin, date à laquelle expire sa relation contractuelle avec l’écurie parisienne. Le Costaricain, signé en 2019 pour 15 millions d’euros du Real Madrid, ne renouvellera pas et repartira libre. Ce qui marquera la fin d’une aventure de cinq années au cours desquelles il est passé du plus au moins et au cours desquelles il a progressivement perdu son rôle dans l’équipe.

L’arrivée de Donnarumma en 2021 a été le déclencheur de son manque de minutes. Même si lors de la première saison avec Pochettino, Tico a alterné les postes de titulaire avec l’Italien, c’est en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, match perdu 3-1 au Santiago Bernabéu, que l’entraîneur de Santa Fe a opté pour « Gigio ». Plus tard, Christophe Galtier a confirmé le Napolitain comme titulaire dans les buts.

Keylor Navas a déjà son plan pour l’après PSG

En 2023, Keylor Navas décide de partir en prêt à Nottingham Forest en quête de minutes, disputant 17 matchs en Premier League avant de revenir à Paris. Avec Luis Enrique, sans surprise, le gardien titulaire a été Donnarumma, qui s’est définitivement imposé dans les buts, même si Keylor a disputé quatre matchs, deux en Coupe de France et deux autres en Ligue 1, le dernier dimanche dernier contre Reims.

Selon les informations de L’Équipe, le gardien du Paris Saint-Germain avait toujours refusé d’être transféré en janvier. Son objectif est de s’offrir une nouvelle destination en juin, une fois son contrat dans la capitale française terminé, avec une nouvelle équipe et décrocher une succulente prime de signature.

Des moments de gloire à la chute

En cinq ans à Paris, Keylor Navas a rapproché le club de la première Ligue des champions de son histoire, emmenant son équipe en finale en 2020. Une finale malheureusement perdue contre le Bayern Munich, et ayant failli atteindre une autre finale en 2021, éliminée en demi-finale contre Manchester City.

Au total, à ce jour, le Costaricain a disputé 73 matches toutes compétitions confondues, remportant neuf titres : trois de Ligue 1, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 ; deux Coupes de France, 2019-2020, 2020-2021 ; une Coupe de la Ligue, 2019-2020 et trois Trophées des Champions, 2020, 2022 et 2023 , des chiffres qui l’ont consolidé comme l’un des grands gardiens de l’histoire récente du PSG.