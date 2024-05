Mercato : Mbappé a le sourire large, le Real Madrid lui promet une star du PSG

Le départ de Kylian Mbappé du PSG lors de ce mercato n’a pas encore fini de faire des vagues. Le Real Madrid s’est donné un délai pour arracher une autre star du club réclamée par le Bondynois.

Mercato PSG : Madrid compte les jours pour l’officialisation de Mbappé

Le Real Madrid compte déjà les jours avant de pouvoir présenter officiellement Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. Le joueur parisien n’appartiendra plus au PSG le 30 juin, et clôturera le feuilleton en arrivant comme agent libre à Madrid. Mais le club a déjà fait à moitié son marché pour la saison prochaine, avec Mbappé et Endrick.

Pendant ce temps, les démarches seraient toujours en cours pour Leny Yoro et Alphonso Davies. Ils n’arrêtent pas non plus de travailler sur les objectifs possibles du marché des transferts pour 2025 . Et l’un d’eux a fait sourire Mbappé lui-même, selon Don Diario.

Madrid va faire plaisir à Mbappé

L’une des signatures que le joueur parisien aurait recommandées à Florentino Pérez a été celle de son ami et ancien jeune joueur du Real Madrid, Achraf Hakimi. L’arrière droit ne fait pas partie des projets madrilènes pour cette saison et ils l’ont fait savoir à Kylian Mbappé. Mais tout semble pouvoir changer d’ici 2025, et l’agent du marocain a tenu à le rappeler.

Lors d’une interview à TV Play, Alejandro Camano, l’agent d’Achraf, a laissé entendre que le joueur resterait au PSG la saison prochaine, mais a laissé son avenir dans le suspense. « Aujourd’hui, il est très bon au PSG et a un contrat jusqu’en 2026 », a-t-il confié. Au milieu de supposées négociations de renouvellement qui semblent au point mort, l’agent a rappelé qu’en 2025 il entrera dans la dernière année de son contrat.

Le Real Madrid a le poste d’arrière droit occupé par Dani Carvajal. Mais il aura 33 ans en 2025, il devrait donc disposer d’un remplaçant de garanties à cette date. Le club laisse donc la porte ouverte à la possibilité d’un retour d’Achraf à Madrid en 2025. Pourtant, après Mbappé, il semble difficile de faire sortir un autre joueur du PSG.