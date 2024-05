Mercato FC Nantes : Deschamps règle ses comptes et s’en va !

Rémy Descamps, gardien de but du FC Nantes, a officialisé son départ avant le début du mercato estival. Après trois saisons sur les bords de l’Erdre, le portier de 27 ans a profité de son message d’au revoir pour régler quelques comptes.

Remy Descamps fracasse la direction

En fin de contrat avec le club des bords de l’Erdre, le gardien de but Rémy Descamps (27 ans) a annoncé la fin de son aventure au FC Nantes. C’est via son compte Instagram que le portier français a officialisé son départ. Faute de prolongation de contrat, il quitte donc les canaris. « C’est avec un mélange d’émotions que je vous annonce aujourd’hui mon départ du club après trois saisons inoubliables. J’ai eu l’immense privilège de représenter les couleurs nantaises, une expérience dont je suis extrêmement fier. »

Le gardien de but, qui a seulement joué six matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2023-2024, a également critiqué la direction nantaise : « Cependant, je dois reconnaître qu’à certains moments, je n’ai pas toujours ressenti une pleine reconnaissance de mes efforts au sein du club. »

Mercato : Le FC Nantes en discussion avec Anthony Lopes

« Je tiens également à remercier tout le personnel du club pour leur dévouement et leur travail acharné. Sans votre soutien, nos victoires n’auraient pas eu la même saveur. En quittant le club, je sais que ces souvenirs seront à jamais gravés dans ma mémoire. Mais je pars avec la fierté d’avoir représenté ce club avec tout mon cœur et de lui avoir apporté un trophée mérité, presque deux. Avec toute ma reconnaissance et mes meilleurs vœux pour l’avenir », a indiqué Rémy Descamps sur les réseaux sociaux.

Antoine Kombouaré avait prévenu que l’été serait mouvementé au sein du FC Nantes. Avec beaucoup de départs et d’arrivées attendus, c’est maintenant Rémy Descamps qui confirme son départ après l’officialisation de la prolongation de Nicolas Pallois cette semaine. Ce dimanche, Tele Nantes Info révèle qu’Anthony Lopes serait une piste sérieusement étudiée par le FC Nantes pour le poste de gardien. Le média va même encore plus loin et ajoute que des discussions ont déjà bien eu lieu entre le club et le joueur. Un projet qui serait d’ailleurs au goût de Lopes, « plutôt d’accord sur le principe ».