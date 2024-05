Mercato FC Nantes : Montassar Talbi vers le FCN !

Alors qu’il a essayé de recruter Laurent Abergel, le FC Nantes est désormais sur Montassar Talbi pour ce mercato. L’objectif est clair pour les nantais, se renforcer pour éviter le maintien et réaliser une saison plus ambitieuse.

Mercato : Talbi comme principal renfort en défense

Après avoir passé deux années chez les Merlus, Montassar Talbi pourrait quitter Lorient, mais ne devrait pas partir très loin. Relégué en Deuxième division avec son club, le défenseur tunisien intéresse énormément le FC Nantes. Les Canaris pourraient réaliser une offre pour le recruter.

L’ancien défenseur du Rubin Kazan est depuis deux ans, le patron de la défense lorientaise. Même si les Merlus sont descendus, il n’empêche que le joueur présente de nombreuses qualités qui peuvent plaire à Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes veut également renforcer d’autres postes, dont celui du gardien de but avec Anthony Lopes, qui devrait partir de Lyon à l’issue du prochain mercato. Une opération difficile pour les Canaris qui ont de la concurrence sur tous les joueurs qu’ils ciblent.

L’Europe veut devancer le FC Nantes.

Avec un premier échec au mercato en ce qui concerne Laurent Abergel, les Nantais veulent se rattraper et faire un bon coup avec le recrutement de Talbi. Cependant, il y a un problème, d’autres clubs européens sont sur le défenseur tunisien.

Le FC Porto ou encore le Torino sont sur Talbi et veulent faire en sorte d’arracher sa signature au nez et à la barbe du FCN. Le défenseur pourrait être plus convaincu par le projet portugais grâce à la possibilité de jouer l’Europe à condition que les barrages se passent bien.

🔴 Montassar Talbi va QUITTER Lorient cet été ! 👋🏼🟠



Nantes, Porto et le Torino sont intéressés par le Tunisien ! 🇫🇷🇵🇹🇮🇹



(@OuestFrance) pic.twitter.com/0ugr8G1hlM — Noussour 🇹🇳 (@NoussourTN) May 27, 2024

Pour ce qui est de l’avenir lorientais, Talbi ne devrait pas être le seul à partir. Même si Abergel a signifié qu’il restait à Lorient, d’autres comme Mvogo, Ponceau ou encore Tosin devraient quitter le club des Merlus dès l’ouverture du mercato et rejoindre la Ligue 1.