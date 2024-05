Mercato LOSC : Yazici bientôt sur le départ ? Il s’explique

Virevoltant en 2021, Yusuf Yazici pourrait bien quitter le LOSC à l’issue du prochain mercato estival. Le milieu offensif turc, critiqué pour son manque de régularité, s’est exprimé pendant un entretien où il explique l’intérêt qu’on lui porte et comment il se sent face à cela.

Yazici se justifie de son irrégularité

Alors qu’il est devenu un élément important pour Paulo Fonseca, Yusuf Yazici fait tout de même des prestations qui font regretter le niveau exceptionnel qu’il avait sous Christophe Galtier en 2021, lors du sacre lillois. Le joueur s’est d’ailleurs exprimé sur le média So Foot sur ce défaut.

« Tout le monde devinait que quelque chose n’allait pas. Comment pouvais-je être champion de France en ayant été important pour le LOSC, puis me retrouver en prêt en Russie ? Ce n’était pas logique. J’expliquerai tout le moment venu, parce que les supporters et les gens qui m’ont toujours soutenu méritent de le savoir. »

Yazici a de plus évoqué les terribles événements qu’il a vécu à Lille, c’est-à-dire les plusieurs cambriolages. « La dernière tentative, c’était celle de trop. C’était en plein après-midi, j’étais avec ma petite amie chez moi, et j’entends la porte de l’ascenseur être forcée. J’ai compris qu’ils voulaient nous séquestrer, puis nous cambrioler. C’était horrible, parce que je me demande ce qui se serait passé s’ils avaient réussi à casser la porte d’entrée. »

Ces plusieurs événements ont laissé une trace indélébile chez Yazici qui pourrait bel et bien partir à l’occasion de l’ouverture du prochain mercato. Plusieurs clubs sont sur le joueur et pourraient réaliser une offre d’ici les prochaines semaines.

L’Italie comme destination rêvée

Bientôt en fin de contrat, Yazici pourrait quitter le LOSC définitivement. Plusieurs portes lui sont ouvertes et c’est en Italie que les clubs sont les plus intéressés par lui. L’AC Milan fait partie des clubs qui observent le joueur et espèrent retrouver le Yazici qui avait mis un triplé contre les Rossoneri.

🗣️ Yusuf Yazici : "Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je suis heureux à Lille. C’est un plaisir de voir que beaucoup de clubs s’intéressent à moi. J’ai des rêves encore dans le football. Bien sûr que tu ne peux pas être insensible à des clubs comme le Milan."

Le milieu turc s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt porté par le Milan AC et ne reste pas insensible. « C’est un plaisir de voir que beaucoup de clubs importants s’intéressent à moi, mais je veux surtout me concentrer sur l’Euro. J’ai beaucoup de rêves encore dans le football. Bien sûr que tu ne peux pas être insensible à des clubs comme le Milan. C’est Ronaldinho, c’est Beckham… On verra bien ce que l’avenir me réserve. »

Le joueur, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, pourrait rejoindre Milan en même temps que son actuel entraineur, Paulo Fonseca, qui va probablement signer d’ici quelques jours au club Lombard.