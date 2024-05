Mercato : L’ASSE acte une première signature avant l’arrivée de Tanenbaum

Dans l’attente de l’arrivée des futurs patrons de l’ASSE, le club ligérien a officialisé une signature, ce mardi.

ASSE féminin : Laurent Mortel prolongé d’une saison

De nouveaux propriétaires sont attendus à l’ASSE. Leur arrivée officielle va se faire en juin. Il ne reste plus que quelques détails à boucler, avant la grande annonce. Ce mardi, L’Équipe a fait savoir que les négociations, entre les propriétaires actuels de l’AS Saint-Etienne (Roland Romeyer et Bernard Caïazzo) et le groupe Kilmer Sports Ventures, sont bouclées à 99 %.

Entretemps, le club ligérien a annoncé, dans un communiqué officiel, la signature de Laurent Mortel. Il a rempilé à la tête de l’équipe féminine. Son contrat a été prolongé d’une saison, soit pour l’exercice 2024-2025. Arrivé à la tête de l’encadrement technique des Vertes en 2022, il a réussi à faire monter l’équipe en première division au terme de l’exercice 2022-2023. Cette saison, le coach de 49 ans a assuré le maintien des Stéphanoises en D1 Arkema, en finissant à la 7e place du championnat.

Laurent Mortel affiche ses ambitions

Laurent Mortel va donc diriger l’ASSE pour la 3e saison consécutive. Il s’en réjouit justement : « C’est une fierté d’être à l’AS Saint-Étienne et d’y poursuivre l’aventure ». Pour la saison prochaine, il se montre déjà très ambitieux. « L’objectif sera de mieux débuter l’exercice et d’être plus réguliers. […]. On n’était pas si loin des play-offs cette année. Il faudra être capables de performer face aux meilleures formations, pour espérer mieux ».

Jean-Marc Barsotti, président de l’Association ASSE, est aussi « très heureux de poursuivre la collaboration avec Laurent Mortel ». Il souligne que ce dernier a réussi la mission de promouvoir l’ASSE dans l’élite du football féminin français. « Cette nouvelle saison devra être celle de la confirmation pour s’installer au plus haut niveau », a déclaré le dirigeant des Vertes.