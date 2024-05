L’OM a tranché pour son futur entraîneur, c’est « très excitant »

L’OM est sur le point de boucler l’arrivée de son futur entraîneur sur ce mercato estival. Un coup de maître de Pablo Longoria qui s’annonce très excitant.

Mercato : L’OM se rabat sur Sergio Conceiçao

Dans un revirement de situation, l’Olympique de Marseille semble désormais se résigner pour Paulo Fonseca. Le technicien portugais se dirige droit vers le Milan AC, ce qui fait une option en moins pour le club phocéen. Placé sur la liste des cibles de Pablo Longoria, Franck Haise, lui, prend la direction de l’OGC Nice. L’OM décide alors de se rabattre sur Sergio Conceiçao pour succéder à Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur principal.

Sur le point de quitter le FC Porto après avoir remporté la Coupe du Portugal, Sergio Conceiçao est reconnu pour son esprit combatif et sa soif de victoires. L’entraîneur portugais, en fin de contrat, est ouvert à l’idée de relever ce nouveau défi à Marseille et de retrouver la Ligue 1, où il a déjà laissé une empreinte notable avec le FC Nantes.

Conceiçao à l’OM, un énorme coup

Le club marseillais, sous la direction de Pablo Longoria, cherche à bâtir une équipe solide capable de rivaliser au plus haut niveau. Les discussions entre l’OM et Conceiçao avancent bien, selon les sources proches du dossier. Le technicien portugais à Marseille, c’est un choix que Stéphane Guy valide totalement. « C’est un énorme coup », a-t-il lancé sur l’After Foot de RMC Sport. Si le journaliste trouve ce choix très excitant, il en parle aussi comme « une formidable opportunité pour Marseille ».

Un profil qui doit en rappeler d’autres aux Marseillais

Si l’arrivée de Sergio Conceiçao sur la Canebière se confirme, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le club phocéen. Sa personnalité forte et son approche tactique pourraient apporter une nouvelle dynamique au club de Ligue 1, qui cherche à se renforcer après le départ de Jean-Louis Gasset.

Stéphane Guy est sous le charme du Portugais pour « l’esprit à la Simeone qu’il arrive à apporter à ses équipes ». Présenté comme un fin tacticien, il voit en lui un entraîneur « un peu comme Tudor avec une grande personnalité qui ne se laissera pas manger par l’environnement ».