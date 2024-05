Barrages : Le FC Metz favori contre l’ASSE, Dall’Oglio s’en réjouit

Olivier Dall’Oglio se réjouit du fait que l’ASSE ne soit pas favorite contre le FC Metz. Il estime que la pression est plus sur le 16e de Ligue 1.

Barrages : Metz favori, moins de pression pour l’ASSE

L’ASSE reçoit le FC Metz au stade Geoffroy-Guichard, jeudi (à 20h30). Évoquant cette rencontre si déterminante pour la montée en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a indiqué que le club de Ligue 1 est favori. Et pour lui, cela est avantageux pour son équipe. « Nous ne serons pas les favoris, pour une fois. Cela place donc la pression sur l’adversaire plutôt que sur nous », a-t-il confié, dans une interview sur la chaîne YouTube officielle du championnat.

Des propos qu’il a réitéré en conférence de presse d’avant-match, ce mercredi, mais en relativisant. Il estime que les Messins « sont logiquement supérieurs » aux Stéphanois, du fait qu’ils sont en Ligue 1. « Ça peut nous enlever un peu de pression, mais ce n’est pas énorme, car la pression, on l’a toujours ».

Dall’Oglio avoue que la dynamique est en faveur de l’ASSE

Pour rappel, l’ASSE a fini à la 3e place de la Ligue 2. Elle a donc joué un premier match (play-off 2) face à Rodez (2-0), le vendredi 24 mai. Quant au FC Metz, son dernier match remonte au 19 mai, lors de la dernière journée de Ligue 1. Malgré cela, l’entraineur de l’ASSE assure que la « dynamique est plutôt en faveur » de son équipe. « Oui, puisqu’on a gagné ce dernier match et avec la manière », a-t-il justifié.

Après ce match aller, les Verts se déplaceront en Moselle au stade Saint-Symphorien, dimanche, pour la rencontre décisive. Pour Olivier Dall’Oglio, « ce sont deux finales » à ne pas rater. « Il est impératif d’être solide en défense. Nous devons également être plus précis offensivement et être plus rigoureux », a-t-il recommandé à ses joueurs.