Il signe au PSG et lâche une grande annonce

Le PSG peut compter sur ses jeunes cracks la saison prochaine avec son nouveau projet. Senny Mayulu, qui a récemment signé son premier contrat professionnel, affiche de grandes ambitions.

PSG : Senny Mayulu élu Titi d’Or 2023

Senny Mayulu termine sa saison de la plus belle des manières sur le plan individuel. Le jeune footballeur de 18 ans est élu Titi d’Or 2023, une distinction honorant les meilleurs jeunes joueurs du centre de formation du PSG. Le milieu offensif a exprimé sa gratitude et son enthousiasme pour cette reconnaissance.

« C’est une grande fierté et je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. C’est tout le travail qu’on a fait depuis le début qui paie », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des prix au micro de France Bleu. Avec son nouveau contrat, Senny Mayulu s’inscrit dans la durée au PSG, prêt à relever les défis et à réaliser ses rêves.

Un Titi aux grandes ambitions

Dans l’interview, Mayulu a révélé ses objectifs personnels et professionnels. « Je rêve de devenir une bonne personne, sur le terrain et en dehors », a-t-il confié, soulignant son désir de croissance tant sur le plan humain que sportif sous les ordres de Luis Enrique au sein du club de la capitale.

S’il conçoit cette distinction individuelle comme une motivation supplémentaire, Senny Mayulu rêve encore plus grand. « J’aimerais… gagner des trophées comme tout le monde. Collectifs, individuels. Devenir une bonne personne en dehors et sur le terrain, bien sûr. Et progresser dans tout ce que je fais dans la vie », a-t-il confié.