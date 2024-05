Mercato OM : Longoria sur la bonne voie, il annonce du lourd pour l’après Gasset

Pablo Longoria pourrait bientôt accueillir Sergio Conceiçao comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le dirigeant espagnol est sur le point de réaliser un très bon coup pour le Portugais.

Mercato OM : Sergio Conceiçao, l’option de luxe de Longoria

Après le départ de Jean-Louis Gasset, l’OM continue de lui chercher un successeur pour mener à bien son nouveau projet. Les pistes de Paulo Fonseca et Franck Haise désormais écartées, le club phocéen s’est finalement tourné vers Sergio Conceiçao pour diriger l’équipe vers de nouveaux horizons. Le Portugais est reconnu pour son style de jeu offensif et sa capacité à motiver ses troupes. Daniel Riolo, lors de l’After Foot, a exprimé son enthousiasme pour cette potentielle signature, la considérant comme un coup de maître pour le club phocéen.

« C’est la bonne idée, la très bonne idée à avoir », a-t-il déclaré, soulignant que l’arrivée de Conceiçao pourrait redonner de l’ambition à l’OM. Bien que les négociations soient encore en cours, l’intérêt mutuel entre l’OM et Conceiçao semble évident. Le projet sportif proposé par Pablo Longoria, président de l’OM, et Mehdi Benatia, directeur sportif, aurait séduit le technicien portugais. Cependant, il est important de noter que l’accord n’est pas encore finalisé et que les discussions continuent.

Longoria va relancer l’OM avec Conceiçao

L’OM, qui n’a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, cherche à rebâtir une équipe compétitive sous la houlette d’un entraîneur expérimenté. La possible arrivée de Conceiçao pourrait être le début d’une nouvelle ère pour le club, avec des ambitions renouvelées tant sur la scène nationale que européenne.

« Si ça se transforme par l’arrivée de Conceiçao, je crois que Longoria entame bien son entreprise de réhabilitation « , a ajouté le chroniqueur, qui affiche toute sa surprise dans l’attente d’une officialisation de la signature de l’ancien du FC Nantes à Marseille.