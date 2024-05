Barrage aller : Quel est le scénario idéal pour l’ASSE face au FC Metz

L’ASSE jouera son destin à Metz, dimanche. Mais avant le déplacement en Lorraine, elle doit prendre une option à domicile, ce jeudi soir.

L’ASSE doit débarquer à Metz avec une avance

L’ASSE accueille le FC Metz à Geoffroy-Guichard, ce jeudi (20h30). C’est le match aller des barrages, pour la montée pour les Verts ou le maintien pour les Grenats. Cette rencontre est capitale pour la suite des barrages. Le vainqueur prendra une option sur la montée, si c’est l’AS Saint-Etienne et sur le maintien si les Messins l’emportent.

Pour les Verts, la victoire à domicile serait le scénario parfait. Il leur faut absolument profiter du soutien de leurs milliers de supporters, dans le chaudron, pour décrocher la victoire. Cela leur permettrait de débarquer à Metz, en toute confiance, ainsi qu’avec un avantage moral ou psychologique.

C’est même un impératif pour l’ASSE de remporter le match aller, car les Stéphanois auront tout le stade Saint-Symphorien contre eux au retour. Il leur sera donc très compliqué d’aller chercher un résultat en Moselle, face au 16e de la Ligue 1, s’ils n’arrivent pas chez leur adversaire avec une avance.

Les consignes fermes d’Olivier Dall’Oglio

Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio a passé des consignes assez claires à son équipe. « Il va falloir perdre un minimum de ballons pour ne pas s’exposer. Si on perd trop de ballons, ce sera très compliqué pour nous. On devra garder notre efficacité technique et notre puissance pour compenser. […]. On a tout intérêt à garder l’intensité qu’on a mise face à Rodez AF ».

Notons qu’en cas d’égalité entre l’ASSE et le FC Metz, sur l’ensemble des deux confrontations, il y aura une prolongation directement (2 x 15 minutes), puis les tirs au but, si les deux équipes sont toujours à égalité.