Mercato OL : John Textor veut frapper un très gros coup !

John Textor, pour améliorer l’effectif de l’OL pour la saison prochaine, vise de gros coups au mercato de cet été. Le président du club rhodanien s’aligne sur une piste impressionnante en Premier League pour commencer.

Mercato OL : John Textor va frapper fort en Premier League

L’Olympique Lyonnais va vivre une campagne la saison prochaine avec notamment un retour en Coupe d’Europe. Les Gones sont qualifiés en Ligue Europa et s’attendent à enregistrer des renforts pour confirmer leur très bon parcours de la saison 2023-2024. En ce sens, John Textor s’apprête à plusieurs pistes dans son viseur. Parmi les cibles prioritaires du mercato, le nom de Wilfred Ndidi, milieu de terrain de Leicester City, ressort avec insistance, selon Foot Mercato.

L’international nigérian est réputé pour sa robustesse, sa lecture du jeu et ses capacités de récupération. À 27 ans, il possède une expérience considérable en Premier League et pourrait apporter une dimension physique et tactique importante au milieu de terrain lyonnais. Le contrat de Ndidi avec Leicester se terminant le 30 juin, John Textor pourrait réaliser un coup majeur en l’attirant sans frais de transfert à l’OL.

L’OL face à la concurrence d’Everton et du Real Betis

La situation contractuelle avantageuse de Wilfred Ndidi fait de lui une option très attrayante pour plusieurs clubs, mais l’OL semble déterminé à devancer la concurrence. Alors que les Gones cherchent à faire venir le Nigérian dans le cadre d’un transfert gratuit, le club de Ligue 1 pourrait faire face à la concurrence d’Everton et du Real Betis.

John Textor, connu pour son approche ambitieuse et stratégique, voit en Ndidi le type de joueur capable de renforcer l’équipe et de contribuer à ses objectifs à long terme. L’OL, qualifié pour la Ligue Europa, a besoin de joueurs de calibre international pour affronter les défis qui l’attendent la saison prochaine.