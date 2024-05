Succession de Gasset : Raffaele Palladino recale l’OM

Le technicien italien Raffaele Palladino est aussi sur les tablettes de l’OM pour remplacer le coach français Jean-Louis Gasset. Il a décliné l’’offre de Pablo Longoria.

L’OM vise Raffaele Palladino

En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset va quitter son poste à la fin de cette saison. Les dirigeants marseillais recherchent un nouvel entraîneur sur le marché des transferts. Ils ont abandonné leur première option, Paulo Fonseca, qui devrait rejoindre l’AC Milan cet été. Actuellement, le coach du FC Porto, Sergio Conceiçao est la piste principale.

D’autres noms comme Franck Haise et Matias Almeyda sont également cités, mais Haise va à Nice et Almeyda reste à l’AEK Athènes. Le technicien de Monza, Raffaele Palladino est pressenti pour prendre la succession de Gasset. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, le président de l’OM, Pablo Longoria flaire sérieusement cette piste. Il aurait enquêté sur sa situation.

🚨🟣 Raffaele Palladino, a un paso de la Fiorentina.



👉 Sería el elegido para convertirse en el nuevo entrenador.



[vía @StePeduzzi]



👋 Vincenzo Italiano, muy cerca del Bologna. pic.twitter.com/Beno3ELojJ — ACF Fiorentina (@Sp_Fiorentina) May 30, 2024

Raffaele Palladino veut rester en Italie

Agé de 40 ans, Raffaele Palladino a maintenu Monza en Serie A cette saison. Le coach italien a répondu à l’intérêt de l’OM. D’après les informations de Calciomercato, il ne viendra pas à Marseille cet été.

« Palladino a également été contacté par l’OM et Benfica, mais à ce stade de sa carrière, il préfère rester en Italie même si son rêve reste un jour de débarquer en Premier League », indique la source. Le président de Monza essaie de le convaincre de rester sur le banc du club et lui aurait promis de lui créer un bon environnement de travail.

« Le PDG de Monza veut tenter sa chance pour convaincre Palladino de rester à Monza, même si l’entraîneur demande d’importantes garanties techniques et un effectif capable de viser des objectifs encore plus importants et non plus le salut », précise la source.

L’OM doit se concentrer donc sur Sergio Conceiçao, même si les négociations progressent lentement. Pablo Longoria et Mehdi Benatia devraient accélérer les démarches pour trouver un entraîneur rapidement et bien préparer la saison prochaine.