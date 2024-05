Gros coup Mercato : Antoine Griezmann répond en personne au PSG

Disposant d’une clause libératoire très abordable, Antoine Griezmann est annoncé dans les plans du PSG sur ce mercato d’été. L’attaquant de l’Atlético Madrid s’est exprimé sur cette rumeur.

Antoine Griezmann, une ouverture pour le PSG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann peut aisément quitter l’Atlético Madrid cet été. Après les médias espagnols, le quotidien L’Équipe confirme que l’attaquant de 33 ans dispose d’une clause libératoire de 15 millions d’euros pour un départ durant l’intersaison.

Une incroyable ouverture qui attire l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, mais également Américains et Saoudiens. Avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens verraient en Griezmann une solution pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Sauf que Dominique Sévérac a assuré que le milieu offensif des Colchoneros n’est pas sur les tablettes du PSG.

« Non, Paris ne cherche pas de star au sens où on l’entend en général. Il veut des joueurs plus collectifs, moins bling-bling que par le passé. Même si Antoine Griezmann n’est pas bling-bling, il n’est pas pisté par le PSG », a indiqué le journaliste du quotidien Le Parisien. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Griezmann : « Je veux rester à l’Atlético »

De retour à l’Atlético Madrid après un bref passage au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne compte pas quitter les Colchoneros jusqu’à la fin de sa carrière européenne. En conférence de presse jeudi, le Champion du monde 2018 a clairement balayé du revers de la main toute possibilité de transfert au Paris Saint-Germain ou dans tout autre club européen cet été.

« Il y a eu des offres et des appels, mais j’ai été clair. Je veux rester à l’Atlético. J’ai fait beaucoup d’efforts pour revenir et être accepté. Je suis bien là-bas, pour moi c’est une fierté d’y être. Je veux que ce soit mon dernier club en Europe », a déclaré le vice-capitaine de l’équipe de France.