L’OL est fixé sur un rendez-vous décisif pour le mercato

Un rendez-vous décisif pour le mercato est fixé à l’OL. John Textor croise les doigts pour éviter le scénario cruel de l’été dernier.

Mercato : L’OL déjà lancé sur plusieurs pistes en attaque

Qualifié pour la Ligue Europa, l’OL projette de se renforcer convenablement pour son retour en coupe d’Europe. David Friio (directeur sportif) et Mattieu Louis-Jean (directeur du recrutement) sont donc à pied d’œuvre pour trouver des renforts pour l’équipe de Pierre Sage. Ils sont sur plusieurs pistes, notamment en attaque, depuis la fin du mercato.

Pour remplacer Alexandre Lacazette (33 ans), dont le départ se profile, les noms de deux anciens Lyonnais : Memphis Depay (30 ans) en encore Anthony Martial (28 ans) circulent à Lyon. Le premier a encore un an de contrat à l’Atlético Madrid, tandis que le deuxième est libre, après 9 saisons à Manchester United.

L’intérêt de l’OL pour Georges Mikautadze prend également de l’épaisseur. Lui aussi est un ancien du club rhodanien. Natif de Lyon, il y a été formé à l’Olympique Lyonnais (entre 2008 et 2015). Auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, l’avant-centre de 23 ans est l’actuel buteur du FC Metz où il est revenu en janvier 2024.

L’OL passe devant la DNCG le 12 juin

Mais pour que l’OL puisque faire son marché en toute quiétude, la direction doit convaincre la Commission de contrôle des clubs professionnels, sur sa gestion. Et l’audition de l’équipe dirigeante du club devant la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) est fixée au 12 juin.

Laurent Prud’homme (directeur général) et Jean Sudres (directeur juridique du secteur sportif) devront monter un dossier solide, pour éviter la sanction de l’été dernier, à savoir « l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert ». Une sanction qui avait plombé le mercato estival 2023 de l’OL.

De l’optimisme pour l’audition

Mais la tendance est plutôt à l’optimisme, si l’on se fie à Olympique et Lyonnais. « Cette année, le club est bien plus structuré […]. L’OL a eu le temps de travailler son dossier et les relations apaisées avec le gendarme financier avaient déjà permis d’avoir une plus grosse latitude durant le mercato hivernal », assure le site spécialisé.