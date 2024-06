Mercato : Rayan Aït-Nouri répond clairement à l’intérêt du PSG !

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches d’Europe, Rayan Aït-Nouri figure sur les tablettes du PSG sur ce mercato estival. Le défenseur de Wolverhampton a fait le point sur son avenir.

Le PSG veut recruter Rayan Aït-Nouri

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Farouk Aït-Nouri, le père de Rayan Aït-Nouri, a avoué que Leonardo, ancien directeur sportif du PSG de 2011 à 2013 et de 2019 à 2022 l’avait contacté pour que son fils s’engage en faveur des Rouge et Bleu. « Je me souviens d’être allé à Madrid pour visiter les installations du Real. Même Leonardo avait appelé pour qu’il signe au PSG », assure l’homme d’affaires algérien.

Toutefois, l’ancien défenseur d’Angers SCO a préféré rejoindre les rangs de Wolverhampton à l’été 2021. Mais d’après les informations de Fennec Football, Rayan Aït-Nouri plaît toujours aux dirigeants parisiens, notamment pour ses qualités offensives. Le Champion de France serait donc prêt à passer à l’offensive cet été afin de l’intégrer à l’effectif de Luis Enrique dès cet été.

Capable d’évoluer un cran plus haut et même au milieu de terrain, l’international algérien de 22 ans est lié aux Wolves jusqu’en juin 2026 et est évalué à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, le principal concerné s’est exprimé sur son avenir.

Aït-Nouri laisse planer le doute sur son avenir

Outre le Paris Saint-Germain, Arsenal serait aussi intéressé par le profil de Rayan Aït-Nouri, à en croire les renseignements obtenus par le média Fichajes, les Gunners s’intéresseraient de près à Rayan Aït-Nouri. Le natif de Montreuil serait également dans le collimateur de Liverpool. Pour laisser l’ancien Angevin, Wolverhampton exigerait au moins 45 millions d’euros.

Un montant largement dans les cordes des finances du Paris SG. Seulement, le joueur ne semble pas particulièrement pressé de quitter la formation entraînée par Gary O’Neil, même s’il ignore ce qui peut se passer cet été.

« Je suis dans ma bulle, discret, en restant humble. On verra ce que me réserve l’avenir. Cette saison, j’ai essayé d’être le plus performant possible avec Wolverhampton, un club que j’adore, avec des fans formidables », a confié le protégé de Jorge Mendes dans une interview accordée au quotidien Le Parisien. Affaire à suivre donc…