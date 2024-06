Barrage Ligue 1 : Le gros avertissement d’Olivier Dall’Oglio aux Verts avant Metz

Olivier Dall’Oglio et l’ASSE sont à un match d’atteindre leur plus grand objectif de la saison. Ils retrouvent le FC Metz dimanche en barrage retour d’accession en Ligue 1, avec un but d’avance à oublier selon le technicien stéphanois.

Barrage Ligue 1 : La carte de la prudence pour Olivier Dall’Oglio et l’ASSE

Depuis sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne n’a jamais été aussi proche d’un retour en Ligue 1. Après une saison compliquée et pleine de rebondissements, les Verts sont sur le point de valider leur promotion à travers les barrages d’accession à l’élite. Victorieux 2-1 à l’aller, les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont besoin que d’un match nul pour assurer ce qu’ils cherchent depuis deux saisons.

Malgré cette légère avance, Dall’Oglio préfère se montrer vigilant. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a insisté sur l’importance pour ses joueurs de ne pas se reposer sur leur avance d’un but avant le match retour de barrage contre le FC Metz. « Il faut considérer qu’on n’a pas cet avantage d’un but […] Je m’attends à une grosse entame de leur part. Ils vont vouloir nous pousser dans nos retranchements. Les gars sont prévenus. Ils le savent », a-t-il lâché.

La tactique d’Olivier Dall’Oglio pour match retour

Pour les Stéphanois, l’objectif reste le même : ne pas perdre à défaut de remporter cette affiche retour chez son adversaire. Pour y arriver, il faudra un gros effort collectif et ça, Dall’Oglio ne le perd pas de vue. « On sait ce qu’on doit faire, que ce soit en possession ou en perte de balle », s’est rassuré l’entraîneur de l’ASSE. « C’est le fruit du travail d’un groupe sur la durée, et il faut s’appuyer sur cela. C’est comme la finale d’une coupe, il n’y a plus rien après », ajout-il. Le FC Metz est prévenu.