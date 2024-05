ASSE – Barrage Ligue 1 : Dall’Oglio ne fera aucun cadeau à Metz au match retour

Olivier Dall’Oglio s’est montré cash avant le match retour des barrages d’accession en Ligue 1 face à Metz, battu 2-1 lors du match aller disputé jeudi soir.

Barrages Ligue 1 – ASSE : Dall’Oglio et les Verts prennent une sérieuse option face à Metz

L’AS Saint-Etienne débute bien les barrages d’accession en Ligue 1 face au FC Metz. Annoncée comme une affiche de retrouvaille tendue entre les deux équipes, cette rencontre a tenu toutes ses promesses. Elle s’est jouée au bout du suspense après un moment de grosse frayeur pour les Verts d’Olivier Dall’Oglio.

Comme il fallait s’y attendre, le club du Forez a pu s’en remettre à ses buteurs providentiels pour tirer son épingle du jeu dans cette rencontre aller. Dès la 19e minute, Ibrahim Sissoko lance parfaitement l’ASSE en ouvrant le score. Surpris et pris à la gorge avec leur bloc bas, les Grenats ont rétabli la parité en toute fin de la première mi-temps.

A l’entrée du temps additionnel, Ismaël Traoré relance tout avec son but de l’égalisation. Désormais sous pression, les hommes de Dall’Oglio ont dû attendre les dix dernières minutes pour reprendre l’avantage. Cette fois-ci, c’est Irvin Cardona qui fait basculer le match avec le but de la victoire à la 80e minute. Cette victoire place les Stéphanois dans une position favorable avant le match retour au stade Saint-Symphorien.

Dall’Oglio donne déjà le ton avant le match retour

En conférence de presse d’après-match, Olivier Dall’Oglio a insisté sur la continuité du style de jeu qui a fait le succès de son équipe : « Nous on joue de la même manière. On a développé un style de jeu et on s’y plait dedans. On va partir sur cette idée-là, jouer en avançant. Si on a le ballon, on aura plus de chances de marquer », a-t-il laissé entendre comme rapporté par le média de l’AS Saint-Etienne. Cette approche proactive et offensive est le cœur de la stratégie de l’ASSE pour le match retour.

L’ASSE a un autre défi à relever

Le match retour, programmé pour dimanche prochain, représente un défi de taille pour l’ASSE. Dall’Oglio est conscient de la qualité de l’adversaire : « En face, ce sont des joueurs de première division donc il faudra être vigilant », a-t-il confié. La prudence est de mise, mais l’ambition reste de contrôler le jeu et de chercher à marquer.

Avec une avance d’un but et une stratégie claire, l’ASSE et Olivier Dall’Oglio se préparent pour un match retour qui pourrait sceller leur destin. La remontée en Ligue 1 est à portée de main, mais rien n’est encore joué. Le stade Saint-Symphorien sera le théâtre de cette ultime confrontation où l’ASSE cherchera à valider son ticket pour l’élite du football français.