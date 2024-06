Mercato : Ousmane Dembélé parti pour quitter le PSG ?

L’avenir de Ousmane Dembélé est au cœur des rumeurs mercato depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions. Chelsea est d’ailleurs prêt à faire des folies pour l’attaquant français.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé, le rêve de Chelsea à 100 M€

Chelsea, qui souhaite renforcer son effectif pour la saison prochaine, a manifesté un fort intérêt pour Ousmane Dembélé, qui évolue actuellement au PSG. Après des performances irrégulières depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Dembélé est dans le collimateur du club londonien qui cherche une star capable de mener son nouveau projet.

Le club londonien serait prêt à payer plus de 100 millions pour le Français qui est arrivé à l’été 2023 dans un transfert gratuit en provenance du FC Barcelone. Chelsea a réussi à se qualifier pour les compétitions européennes après une campagne difficile en Premier League.

Cependant, le club est déterminé à aller plus loin et à revenir au sommet du football anglais en se battant pour le titre de Premier League. Pour atteindre cet objectif, le conseil d’administration des Blues pense que Dembélé pourrait être le joueur clé dont il a besoin.

Chelsea cherche une référence

La vitesse, le dribble et la capacité de déséquilibre de l’ailier français sont des qualités que Chelsea recherche pour revitaliser son attaque. Malgré des performances irrégulières, Ousmane Dembélé a démontré à plusieurs reprises qu’il pouvait être décisif dans les grands matches.

Son expérience dans des championnats de haut niveau tels que la Ligue 1, la Bundesliga et la Liga en font une option intéressante pour Chelsea. Maresca, le manager de Chelsea, est convaincu qu’avec une bonne gestion et un environnement favorable, l’international français peut atteindre le niveau attendu de lui et devenir le joueur de référence de l’équipe.

L’arrivée éventuelle de l’ancien rennais ne renforcerait pas seulement l’attaque des Blues, mais enverrait également un message clair à leurs rivaux : Chelsea est déterminé à se battre à nouveau pour la Premier League et à rivaliser au plus haut niveau en Europe.

Le PSG veut conserver Ousmane Dembélé

Face aux nombreuses rumeurs qui circulent autour de l’avenir de l’ailier, le PSG aurait pris une décision ferme. D’après Le10sport, Luis Enrique compte sur Ousmane Dembélé et souhaite le conserver dans son effectif pour la saison prochaine.

En ce sens, Paris n’est pas prêt à laisser filer sa star cet été. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi pourrait résister à l’offre difficile à rejeter de Chelsea, pour celui qui semble avoir une « super relation » avec son entraîneur.