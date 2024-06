Mercato OL : Rayan Cherki affole la Premier League

Rayan Cherki est peut-être sur le point de tourner la page à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain offensif, dans le viseur du PSG, intéresse fortement des clubs de Premier League.

Mercato : Rayan Cherki ouvre la porte à un départ de l’OL

Rayan Cherki a fait son entrée dans l’équipe première de l’Olympique Lyonnais en 2019 à l’âge de 16 ans et a disputé 140 matchs pour le club français, marquant 17 buts et délivrant 24 passes décisives. Le jeune homme de 20 ans a toujours été considéré comme un joueur au potentiel énorme et l’OL semble résigné à le perdre, son contrat arrivant à expiration dans un peu plus de 12 mois.

Le club français cherchera donc à le vendre cet été pour s’assurer de ne pas le perdre à un prix réduit et ses prétendants sont prêts à soumettre des offres dans les semaines à venir. Selon Sport Zone, Rayan Cherki, qui a très peu joué cette saison, a demandé à quitter les Gones cet été. Le milieu de terrain évalue son option et cherche à franchir la prochaine étape de sa carrière prometteuse.

Liverpool et Tottenham se joignent à la course pour Rayan Cherki

Son potentiel n’a jamais été mis en doute, mais le natif de Lyon a eu du mal à trouver un rôle constant dans l’équipe lyonnaise après le licenciement de Laurent Blanc l’année dernière. Le PSG est intéressé par son profil et avisera selon les avancées du mercato.

Chelsea et Newcastle ont déjà été liés au jeune, mais des rapports récents sur son avenir suggèrent qu’ils ont été refroidis. Cette fois-ci, c’est Liverpool et Tottenham qui sont intéressés par la signature de Rayan Cherki.

Selon Teamtalk, les deux géants de Premier League ont pris contact au sujet d’un transfert potentiel et seraient « dans les premiers stades de l’évaluation d’un accord pour l’attaquant ». Pour débaucher la signature de Cherki, ses prétendants devront débourser un minimum de 25 millions d’euros. Reste à voir si Liverpool ou Tottenham lanceront une offre concrète pour la star lyonnaise dans les semaines à venir.