Mercato : Thierry Henry intervient dans un gros transfert à Lens

Thierry Henry est cité dans un gros transfert au RC Lens. Le joueur concerné fait des révélations sur le rôle important du sélectionneur des Espoirs français.

RC Lens : Elye Wahi conmmence à retrouver ses repères

Nouveau sélectionneur des U23 français, Thierry Henry prépare son équipe pour les Jeux Olympique de Paris 2024. Parmi ses joueurs, il y a Elye Wahi (21 ans), attaquant du RC Lens. Il fait partie des atouts offensifs de l’équipe B de France. Lors des deux derniers matchs amicaux avec la réserve, il a été titulaire contre la Côte d’Ivoire (3-2) et est entré en jeu face aux Etats-Unis (2-2).

Mais au RC Lens, la recrue estivale peine à justifier son transfert bouclé à 30 millions d’euros. Recruté à Montpellier pour prendre la place de Loïs Openda, il est encore loin des statistiques de l’ancien buteur des Sang et Or. Elye Wahi a inscrit seulement 7 buts et a délivré 2 passes décisives en 23 matchs disputés, pour 16 titularisations.

Thierry Henry conseille Elye Wahi depuis son arrivée à Lens

Il faut cependant noter qu’il a marqué 4 buts lors des 6 derniers matchs en championnat. L’ancien buteur de Montpellier commence donc à retrouver ses repères à Lens. Les conseils avisés de Thierry Henry ont sans doute contribué au retour en forme progressif du jeune attaquant. « Lors de mon arrivée au RC Lens, c’est la première personne avec qui j’ai échangé », a-t-il fait savoir sur Téléfoot, avant de confirmer le rôle joué par l’ancien buteur d’Arsenal.

« Il me conseille, vu que c’était un attaquant, comme moi. Il me donne des consignes devant le but, comment me placer, comment finir les actions », a révélé Elye Wahi. Pour les JO-2024, l’international Espoir rêve d’y prendre part. « Jouer les JO, c’est un objectif […], surtout en France en plus », a-t-il déclaré.