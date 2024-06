Mercato PSG : Une grosse info tombe pour Kvaratskhelia

Cible prioritaire du PSG pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, Khvicha Kvaratskhelia est désormais fixé sur la décision finale du SSC Naples concernant son avenir.

Si l’information est confirmée, c’est une grosse déception pour le Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, dont la signature au Real Madrid devrait être officialisée ce lundi soir. Priorité du PSG pour renforcer l’équipe de Luis Enrique la saison prochaine, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait pas quitter les rangs du SSC Naples durant ce mercato estival.

Si Aurélio De Laurentiis semblait disposé à laisser partir l’ailier de 23 ans contre un gros chèque, un montant de 150 millions d’euros était évoqué, l’arrivée future d’Antonio Conte sur le banc du club italien aurait complètement changé la donne pour l’avenir de l’international géorgien.

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le successeur annoncé de Francesco Calzona s’opposerait fermement au départ de Khvicha Kvaratskhelia cet été. Le président napolitain aurait donc informé l’agent du joueur qu’il ne sera pas vendu cet été, peu importe le montant proposé.

« Le Napoli est catégorique concernant l’avenir de Kvaratskhelia et Di Lorenzo. Et les deux joueurs ont été prévenus : ils ne partiront pas cet été. Pas un point de vue instantané, mais une décision irrévocable du technicien (Conte) et du club », écrit le quotidien transalpin. D’ailleurs, la direction du SSC Naples envisagerait de proposer un nouveau bail à Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia vers une prolongation ?

Arrivé à l’été 2022 en provenance du Dinamo Batumi contre un chèque de 13,30 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé au sein de l’équipe du SSC Naples. Auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, le coéquipier de Victor Osimhen plaît énormément à plusieurs autres grands clubs européens qui seraient prêts à casser leurs tirelires pour le recruter cet été.

Face à cette menace de plus en plus grandissante, les décideurs du Napoli espèrent parvenir à le convaincre de parapher prochainement un nouveau bail assorti d’une revalorisation des 1,5 million d’euros annuels qu’il perçoit depuis son arrivée. L’objectif derrière cette prolongation serait d’inclure une clause libératoire de 160 millions d’euros dans le contrat du joueur. Le Paris SG va donc devoir changer ses plans pour la succession de Mbappé.