Alerte Mercato : Accord entre le PSG et Khvicha Kvaratskhelia !

La succession de Kylian Mbappé est clairement lancée au PSG. Khvicha Kvaratskhelia pourrait quitter le SSC Naples sur ce mercato estival pour débarquer dans la capitale française. Le dossier avance.

Le PSG lâche 100M€ pour recruter Khvicha Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain fait de Khvicha Kvaratskhelia sa cible numéro 1 pour la succession de Kylian Mbappé. Pour convaincre son homologue Aurélio De Laurentiis de laisser partir l’attaquant de 23 ans, le président Nasser Al-Khelaïfi lui aurait transmis une offre ferme de 100 millions d’euros, selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Une confirmée par l’agent de l’international géorgien, sans toutefois mentionner le montant.

« Il y a un intérêt et une offre du PSG, tout dépend de la décision de Naples et de son président », a confié Mamuka Jugeli au micro de La Gazzetta dello Sport. De son côté, le Corriere dello Sport indique que le boss du SSC Naples exige au moins 150 millions d’euros pour se résoudre à perdre Khvicha Kvaratskhelia cet été. Et comme pour donner un coup d’accélérateur aux discussions entre les dirigeants des deux clubs, le coéquipier de Victor Osimhen aurait dit oui à Luis Campos.

Khvicha Kvaratskhelia prêt à forcer son transfert au PSG ?

Mardi soir, le site Sports Zone révélait déjà que « Khvicha Kvaratskhelia veut rejoindre le PSG. Le géorgien aimerait quitter Naples et pense qu’il s’agit du bon moment. Les changements planifiés par la direction ainsi que le nouvel entraîneur ne l’emballent pas. » Et ce jeudi, le Corriere dello Sport en rajoute une couche en assurant que l’ancien ailier du Dinamo Batumi serait parvenu à un accord contractuel avec le Paris SG.

Arrivé en Italie en 2022 contre un chèque de 13,30 millions d’euros, Kvaratskhelia serait très emballé à l’idée de remplacer Kylian Mbappé et son entourage aurait été séduit par le projet présenté par Luis Enrique. Reste maintenant à se mettre d’accord avec Aurélio De Laurentiis.