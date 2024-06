Mercato : L’OL fonce sur un buteur en Belgique !

L’OL se prépare à un éventuel départ d’Alexandre Lacazette. Le meilleur buteur du championnat belge fait désormais partie des nombreux avant-centres visés par les Lyonnais.

Mercato : L’OL en quête du successeur de Lacazette

Alexandre Lacazette (33 ans) a encore un an de contrat à l’OL. Mais il n’est pas certain d’aller au bout de son bail. Il est très convoité, avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Plusieurs clubs en Arabie saoudite, dont Al-Shabab FC, sont à ses trousses. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais est également sollicité en Major League soccer (MLS) aux Etats-Unis. Meilleur buteur des Gones cette saison (19 buts et 3 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1), Alexandre Lacazette a été décisif pour la qualification de l’OL en coupe d’Europe.

Grâce à ses performances, il a séduit plusieurs écuries, prêtes à sortir le chéquier pour l’enrôler cet été. En prévision d’un éventuel transfert de son avant-centre, la direction du club rhodanien lui cherche un successeur. La rumeur du pré-mercato annonce Memphis Depay (30 ans) ou encore Anthony Martial (28 ans) sur le calepin de David Friio (directeur sportif de Lyon).

Kevin Denkey sur les tablettes de l’OL

Le profil de Kevin Denkey (23 ans) est aussi coché par les recruteurs de l’OL. D’après les informations de BAf Média, il fait l’unanimité au sein de la cellule de recrutement des Lyonnais. L’international Togolais (25 sélections, 4 buts) est le buteur du Cercle Bruges. Auteur de 23 buts cette saison, toutes compétitions confondues, il a également fini en tête du classement des meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League, le championnat de l’élite belge.

Notons que Kevin Denkey connaît bien le championnat de France. Formé à Nîmes Olympique (2013-2018), il a joué en Ligue 2, puis en Ligue 1 sous le maillot des Crocos, entre 2018 et 2021. Transféré au Cercle Bruges en janvier 2021, il y est sous contrat jusqu’en juin 2026. La valeur marchande de la cible de l’OL est estimée à 13 millions d’euros. L’AS Monaco, le LOSC ou encore le RC Lens seraient aussi sur les rangs pour tenter de recruter le buteur togolais.