Mercato OM : Sérgio Conceição a résilié à Porto Off. !

L’arrivée de Sérgio Conceição à l’OM n’est plus qu’une question d’heure. Le technicien portugais a résilié son contrat avec le FC Porto. Il est donc libre de s’engager avec l’Olympique de Marseille qui a fait de lui sa priorité.

Mercato : Conceição a finalisé son départ à Porto

L’arrivée de Sérgio Conceição à l’OM semble de plus en plus imminente. L’entraîneur portugais, qui a connu de grands succès avec le FC Porto, notamment en remportant plusieurs titres de champion du Portugal, est pressenti comme la priorité numéro un du club phocéen depuis plusieurs mois. Selon des sources proches du dossier, l’OM souhaite conclure ce recrutement le plus rapidement possible afin de préparer la nouvelle saison sous les meilleurs auspices.

Sérgio Conceição a prouvé ses compétences en tant qu’entraîneur en guidant avec une certaine efficacité Porto à de nombreux succès. Sa capacité à galvaniser ses joueurs et à mettre en place des stratégies efficaces fait de lui un candidat idéal pour prendre les rênes du club phocéen après le départ de Jean-Louis Gasset. L’OM, qui ambitionne de retrouver les sommets du football français et européen, voit en Conceição le leader capable de mener l’équipe vers de nouveaux horizons.

Mercato : Sérgio Conceição bien en route pour l’OM, accord officialisé avec Porto

Dans une publication sur son site internet, le FC Porto confirme la fin du contrat de son entraîneur le 30 juin 2024. « L’entraîneur a un contrat avec cette entreprise qui expire le 30 juin 2024, qui sera pleinement rempli par les deux parties. concernant l’accord de prolongation du contrat de travail pour quatre années supplémentaires, communiqué le 25 avril 2024 et qui entrerait en vigueur le 1er juillet 2024, l’entraîneur a annoncé aujourd’hui publiquement qu’il avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat, par en vertu de la faculté qui lui est accordée conformément aux clauses respectives. La relation de travail entre les parties prendra fin, à ce titre, le 30 juin 2024. Cette rupture n’implique le versement d’aucune somme par le FC Porto – Futebol, SAD (en plus, bien entendu, des salaires et primes liés au contrat toujours en vigueur). »

Priorité numéro un, il est prêt à signer à l’OM !

Le mercato de l’OM ne devrait être lancé qu’après l’arrivée de Sérgio Conceição à la tête de l’équipe. Le portugais, rappelons-le, n’était pas le seul choix des dirigeants marseillais. Les responsables de l’équipe phocéenne visaient aussi Paulo Fonseca. Ce dernier s’est fortement rapproché du Milan AC, mais pourrait tout aussi rester au LOSC Lille qui lui a fait une nouvelle proposition. Pablo Longoria a aussi pensé à Franck Haise qui a quitté le RC Lens pour l’OGC Nice.

Le technicien français de 53 ans a accordé sa priorité aux aiglons dont il était la cible prioritaire. Il n’était qu’une option pour l’OM qui pensait à Paulo Fonseca, Sérgio Conceição et qui le mettait en troisième position.