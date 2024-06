OM Mercato : L’arrivée imminente de Sergio Conceiçao !

Le mercato s’annonce explosif à l’OM avec la nouvelle de l’arrivée de Sergio Conceiçao, l’actuel entraîneur du FC Porto, qui pourrait être annoncée les jours prochains. Après des tensions apparues entre lui et la direction du FC Porto, tout converge vers son départ vers l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Sergio Conceiçao à deux doigts de signer !

La relation entre Conceiçao et la direction du FC Porto s’est très fortement détériorée au point que le club a publié un communiqué officiel envisageant une séparation imminente. Cette situation est suivie de près par l’OM, qui est à la recherche d’un remplaçant de Jean-Louis Gasset et qui fait une fixation sur le portugais. Le club marseillais espère en effet une issue favorable des négociations entre Conceiçao et Porto, surtout avec l’intervention prévue d’André Villas-Boas, président du club portugais sur la situation de l’ex-coach nantais.

Malgré un contrat qui le lie au FC Porto jusqu’en 2028, les rumeurs de départ anticipé de Sergio Conceiçao se font de plus en plus persistantes. La presse locale parle même d’un départ quasi certain cet été, renforcé par les procédures disciplinaires entamées par le club suite aux déclarations polémiques de certains membres du staff de Conceiçao.

Mercato OM : Sergio Conceiçao, la nouvelle tête d’affiche ?

Une résiliation contractuelle entre Conceiçao et le FC Porto semble de plus en plus probable, ce qui ouvre grand la porte de son engagement avec l’Olympique de Marseille. Pour le club phocéen, c’est une occasion en or de recruter un technicien expérimenté qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 avec le FC Nantes.

Et cette arrivée potentielle du technicien de 49 ans devrait être accompagnée d’un mercato de folie dans la cité phocéenne. En effet, pour rehausser la valeur de la marque OM, Frank McCourt a décidé d’investir encore cet été. En plus de combler le déficit du club, il compte donner au club les joueurs qu’il lui faut pour atteindre l’objectif de titiller le PSG pour le titre de Ligue 1 la saison prochaine.