FC Nantes : Un renfort de taille débarque en défense !

Prêté en Italie, du côté de l’Hellas Vérone depuis l’hiver dernier, Fabien Centonze va faire son retour à Nantes. Son option d’achat s’élevant à 3,5M€ n’a pas été levée.

Le Hellas Vérone a pris sa décision pour Fabien Centonze

Selon les dernières informations de l’Équipe, le Hellas Vérone a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 3,5 millions d’euros de Fabien Centonze. Le défenseur de 28 ans, prêté depuis janvier par le FC Nantes, n’a pas convaincu le club italien. Avec seulement 10 apparitions en Serie A, il semble donc que son aventure transalpine touche à sa fin.

Centonze devrait retrouver la Jonelière dès le début du mois prochain pour préparer la nouvelle saison sous les couleurs nantaises. Son contrat avec les Canaris court jusqu’en juin 2027, lui offrant une opportunité de se relancer après un passage mitigé en Italie. En effet, quand débarque à Vérone, Fabien peine à s’imposer dans l’équipe type et doit se contenter de deux titularisations sur huit possibles.

Cependant, les contres performances successives de Jackson Tchatchoua ont poussé le technicien Marco Baroni à faire confiance au latéral français. Passeur décisif notamment face à l’Atalanta (2-2), il a connu une période similaire avec Nantes l’année passée avant qu’il ne sombre mentalement et subit une blessure, comme un éternel recommencement dans la carrière d’un joueur pourtant talentueux.

Le FC Nantes retrouve son joueur

Photo : Fabien Centonze

Mis à pied par Aristouy, hors des plans de Gourvennec, Fabien Centonze n’a joué que trois rencontres sous les couleurs des Canaris cette saison pour un cumul de 92 minutes de jeu avant d’être prêté. Son prêt étant assorti d’une option d’achat à hauteur de 3,5 millions d’euros, mais la chance de le voir être levée était presque irréaliste.

Tout d’abord, cela dépendait forcément d’un maintien ou non de l’Hellas en première division et surtout du poste de latéral droit qui a posé un problème tout au long de la saison des « jaunes-et-bleus ». De plus, l’option d’achat assortie au prêt restait élevée pour un joueur qui n’aura eu que 10 matches de championnat pour faire ses preuves.

Sauf échanges et négociations concluantes avec un autre club, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 devrait être présent dans l’effectif du FC Nantes, lors de la reprise, le 1ᵉʳ juillet prochain.