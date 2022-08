OL Mercato : Menace sur un gros dossier en défense à Lyon

Publié par ALEXIS le 20 août 2022 à 15:02





OL Mercato : Un défenseur international, que l’Olympique Lyonnais espère récupérer, filerait vers l’Italie. Un club de Serie A négocierait son transfert.

OL Mercato : Umtiti enclin à un retour à l'Olympique Lyonnais

Comme il l’a fait pour ses anciens joueurs : Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou, l’ OL espère récupérer Samuel Umtiti cet été. Mais contrairement aux trois autres joueurs revenus dans leur club formateur à l’Olympique Lyonnais, le défenseur central n’est pas libre. Il est certes indésirable au FC Barcelone, mais le club catalan ne veut pas le laisser partir librement. L’international français est sous contrat au Barça jusqu’au 30 juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à 2 M€ par Transfermarkt. En manque de temps de jeu en Catalogne et poussé vers la porte de sortie depuis l’arrivée de son compatriote Jules Koundé et d’Andreas Christensen à Barcelone, Samuel Umtiti est enclin à un retour à l’ OL.

Le défenseur formé à Lyon annoncé vers l'US Lecce

Selon les informations de médias catalans, le FC Barcelone serait prêt à trouver un compromis, sur le salaire du joueur de 28 ans, afin de faciliter son départ. Mais en attendant une éventuelle offensive du club rhodanien, l’arrière central est annoncé en direction de la Serie A. Une porte de sortie aurait été trouvée en Italie pour le joueur en difficulté au FCB. L'US Lecce négocierait le prêt de Samuel Umtiti pour la saison 2022-2023, selon les informations en provenance d’Italie.

« Lecce, travaille pour Umtiti à Barcelone. Négociation en cours pour le défenseur français », a écrit Gianluca Di Marzio de Sky Sport, tout en indiquant que le Tricolore est proche du club entrainé par Marco Baroni. À l' OL, Jean-Michel Aulas a évoqué la possibilité de recruter un défenseur avant la fin du mercato estival, mais il vise un arrière latéral droit, en priorité.