Mercato RC Lens : C’est confirmé, un crack arrive au milieu

Le RC Lens attire des renforts cet été. Un joueur de l’équipe réserve des Sang et Or va parapher son premier contrat professionnel.

Deux gros départs actés au RC Lens

Le RC Lens enregistre de nombreux départs ces derniers jours. Le technicien du club, Franck Haise a claqué la porte et a rejoint l’OGC Nice. Le directeur sportif du club, Arnaud Pouille a également quitté le club artésien. La décision est prise à l’issue d’une réunion du Conseil d’Administration le week-end dernier. Les dirigeants lensois doivent se monter actifs sur le marché des transferts pour trouver les remplaçants de ces deux cadres du club.

Dans le rang des joueurs, certains sont annoncés sur le départ. L’attaquant français Elye Wahi devait plier ses bagages lors du mercato estival. L’attaquant colombien, Óscar Cortés est de nouveau prêté avec option d’achat obligatoire au Glasgow Rangers. Il ne fera pas son retour au RC Lens la saison prochaine. Les Sang et Or sont pleine reconstruction et veulent réduire la masse salariale. Ils vont s’appuyer sur certains joueurs du centre de formation pour relancer l’équipe.

#RCLens Le Liévinois Tom Pouilly en passe de signer un contrat pro d’un an avec le RC Lens

🔴Cela devrait être signé dans les prochains jours

🔴Un joueur 100% made in Gaillette

🔴Elu dans l'équipe-type N3 de @lavoixdessports https://t.co/BcOyPbci4z via @lavoixdunord — Grégory Lallemand (@GregLallemand) June 4, 2024

Loïc Tanzi va signer pro

Selon les informations du journaliste Loïc Tanzi, la pépite Tom Pouilly va bientôt signer son premier contrat professionnel avec le RC Lens. Le milieu de terrain est en pleine forme avec l’équipe réserve et attise déjà les convoitises de certains clubs. Tom Pouilly avait été retenu par Franck Haise pour le match en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Il va signer un contrat d’un an avec une option supplémentaire.