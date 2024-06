Mercato : Mauvaise nouvelle pour l’ASSE

L’ASSE enregistre un premier mouvement sur ce mercato estival après avoir assuré sa montée en Ligue 1. Irvin Cardona a officialisé son départ du club à la fin de son prêt.

Mercato : Irvin Cardona fait ses adieux à l’ASSE

Après une saison en prêt riche en émotions et en succès, Irvin Cardona a dit au revoir à l’AS Saint-Étienne et à ses supporters. Prêté par Augsbourg en janvier, l’attaquant a joué un rôle clé dans la montée du club en Ligue 1, inscrivant dix buts en 22 matches.

Dans un message publié sur son compte Instagram, l’attaquant français a exprimé sa gratitude envers le club et ses fans : « Chers supporters, il est temps pour moi de vous remercier pour ces six mois exceptionnels. J’ai passé une saison incroyable, pleine d’émotions. Nous nous sommes battus du début jusqu’à la fin, et j’ai pris du plaisir à chaque instant grâce à ce public incroyable. Je garderai des souvenirs merveilleux de cette période. »

Cardona a également remercié le staff de l’ASSE, dirigé par Olivier Dall’Oglio, et ses coéquipiers pour leur soutien et leur camaraderie, soulignant l’importance de l’esprit d’équipe dans les moments difficiles. Ses performances décisives, notamment contre Bordeaux, Rodez ou Metz, ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des supporters stéphanois.

Irvin Cardona ouvert à un retour à l’ASSE

Bien qu’il retourne à Augsbourg, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, Irvin Cardona laisse la porte ouverte à un éventuel retour à l’ASSE, surtout après avoir contribué à leur retour en première division. Les dirigeants stéphanois, face à la stratégie du mercato à venir, pourraient envisager de le ramener dans le Forez.

Les adieux d’Irvin Cardona ne sont pas seulement la fin d’une saison, mais aussi le témoignage de la relation forte entre un joueur et son club prêteur. Son message sur Instagram, accompagné de photos et de souvenirs, est un hommage à une période marquante de sa carrière et de la vie du club.