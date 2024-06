Mercato : Le RC Lens tient sa première recrue estivale

Le RC Lens aborde une nouvelle ère avec le départ de Franck Haise et l’arrivée de Pierre Dréossi. Le club artésien s’apprête à enregistrer sa première signature, qui serait presque bouclée.

Mercato : Habib Keita, la première recrue du RC Lens ?

Dans les coulisses du football français, un nom circule avec insistance : Habib Keita. Le jeune milieu de terrain de Clermont Foot, âgé de 22 ans, est sur le point de rejoindre le RC Lens, un transfert qui pourrait redéfinir l’avenir du club artésien. Keita, connu pour sa polyvalence et son intelligence de jeu, a été l’une des révélations de la Ligue 1 cette saison. Avec une capacité à récupérer des ballons et à lancer des attaques, il est vu comme le chaînon manquant dans l’entrejeu lensois.

Le transfert, évalué à près de 3 millions d’euros, a été initialement validé par Arnaud Pouille et Franck Haise. Cependant, des changements internes au sein du club ont mis ce transfert en suspens. Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a annoncé vouloir passer à un régime d’austérité, ce qui a conduit à l’annulation du transfert, selon L’Equipe. Malgré cela, les rumeurs persistent et l’accord semble toujours sur la table, prêt à être finalisé.

Habib Keita, le coup parfait pour le RC Lens

Le parcours de Habib Keita est remarquable. Originaire de Bamako (Mali), il a rejoint Clermont Foot en juillet 2023 et a rapidement fait ses preuves. Sa vision du jeu, sa technique et son pied gauche ont fait de lui un élément clé de son équipe actuelle. Le RC Lens, avec son histoire riche et sa base de fans passionnée, pourrait offrir à Keita la plateforme idéale pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Si l’accord se concrétise, Keita rejoindra un club avec des ambitions claires et une volonté de se battre pour les places européennes. Pour Clermont, ce serait la perte d’un joueur clé, mais aussi la reconnaissance de leur capacité à former et à développer de jeunes talents.