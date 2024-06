Vente OM : Un nouvel accord conclu, l’Arabie Saoudite se rapproche !

Malgré les démentis de Frank McCourt, les spéculations autour de la vente OM persistent. Un récent accord conclu avec l’Arabie Saoudite à Marseille relance le sujet.

Vente OM : Un accord conclu avec les Saoudiens pour créer un climat de confiance

Ayant terminé la saison à la 8e de Ligue 1 et absent de toute coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille changera-t-il propriétaire cet été ? La réponse est non, à croire Frank McCourt. L’homme d’affaire et propriétaire américain du club a récemment mis les point sur les i, en assurant que son « OM n’est pas à vendre ».

Pourtant, certains observateurs, à l’instar de Thibaud Vézirian, persistent dans leur conviction que l’Olympique de Marseille s’apprête à passer sous le pavillon de l’Arabie saoudite. Cette théorie, annoncée depuis plus de trois ans, est soutenue par des enquêtes et preuves que Vézirian assure posséder.

Pour lui, chaque changement intervenu au sein des sociétés de Frank McCourt, ou encore chaque accord commercial conclu entre la France et le pays le plus riche du Golfe, renforce cette hypothèse autour de la vente OM.

De ce fait, le récent accord de coopération entre le port de Marseille et Mawani, l’autorité portuaire de l’Arabie Saoudite, a été interprété par Thibaud Vézirian comme un pas de plus vers la finalisation de la vente OM aux Saoudiens. Pour lui, ces accords officiels sont des garanties nécessaires pour certifier les investissements et créer un climat de confiance propice aux affaires.

Félicitations au Grand Port Maritime de @marseille et @MawaniKSA pour la signature d'un accord de coopération, à l'occasion du forum #VisionGolfe2024 à Paris.#FranceKSA 🇨🇵🤝🇸🇦 pic.twitter.com/PVVUUwWxpN — Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 4, 2024

Aucune date n’est fixé pour l’officialisation du deal

« Quand je vous disais que les acheteurs de l’OM avaient besoin de certification de ces investissements avant même de pouvoir officialiser l’OM, on est tout à fait là-dedans », a-t-il indiqué sur sa chaîne Twitch. Cependant, malgré ces affirmations et interprétations, aucune date précise n’est avancée quant à l’officialisation de cette transaction.

Thibaud Vézirian reste prudent sur ce point, ne souhaitant pas s’avancer sur une date pour l’annonce officielle de l’achat de l’OM par un consortium comprenant des investisseurs saoudiens, indiens et la CGA-CGM. Cette situation laisse donc planer un certain suspense sur l’avenir de l’Olympique de Marseille

Alors que Frank McCourt réaffirme sa volonté de conserver le contrôle du club , les rumeurs de vente persistent, alimentées par des événements et des accords stratégique qui semblent aller dans ce sens. Les prochains mois pourraient donc être décisifs pour Marseille et ses supporters, entre maintien de la propriété actuelle et arrivée de nouveaux investisseurs fortunés. Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas tirer de conclusion hâtive sur ce dossier sensible.