Mercato : Le plan du Barça pour signer Luis Diaz

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très confiant sur ses chances de recruter Luis Diaz (27 ans), ailier de Liverpool, cet été. Le club catalan veut tout miser sur lui pour renforcer son attaque

Luis Diaz, l’ailier parfait

À la sortie d’une saison sans titre, le Barça prépare la suivante avec de grosses ambitions, malgré des moyens toujours limités. Cela n’empêche pas les Catalans d’afficher un certain optimisme sur les chances de recruter. Pour renforcer son équipe la saison prochaine, le club a identifié deux secteurs prioritaires. L’un deux est l’attaque. La direction blaugrana a donc analysé le marché pour trouver le joueur parfait pour cet été. Et leur choix s’est porté vers Luis Diaz qui évolue à Liverpool. Âgé de 27 ans, l’international colombien a réalisé une très bonne saison et est très apprécié par Deco et son équipe. Cependant, il est sous contrat avec le club anglais jusqu’en 2027. Il faudra investir beaucoup d’argent pour le recruter.

Contraints par le fair-play financier espagnol, le Barça a un plan en tête pour faire venir le joueur et il s’appelle Raphinha. L’ailier brésilien sous contrat jusqu’en 2027 a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives en 37 matchs. A en croire les informations de Mundo Deportivo, il y a cependant un facteur qui joue en sa défaveur en termes de planification : son poste naturel est à droite, mais il joue à gauche. Alors que Lamine Yamal est pratiquement assuré d’être titulaire à ce poste, c’est un donc un joueur susceptible d’être transféré en cas d’offre importante.

Le Barça envisage un autre transfert

Ses bonnes performances et sa condition de combattant et de joueur agressif lui valent une bonne réputation auprès des clubs qui cherchent à renforcer leur effectif. Raphinha a déjà reçu une offre très importante de l’Arabie Saoudite qu’il a rejeté. Des clubs de Premier League s’intéressent également à lui. Le Barça sait que le Brésilien continuera à recevoir des offres.

Dans ce contexte, sacrifier sa bonne forme ne serait envisagé que pour améliorer le côté gauche, où le Barça n’a pas d’ailier naturel pour le moment. Pour le bord catalan, l’amélioration des performances de Raphinha passe par la signature de Luis Diaz.

Selon le directeur sportif et ses assistants, le Colombien a actuellement l’âge idéal, beaucoup de personnalité pour affronter des adversaires puissants et la qualité technique et la puissance pour déséquilibrer l’aile gauche et s’épuiser dans la pression et la couverture défensive. Luis Diaz figure en haut d’une liste de plusieurs cibles comme Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (Leipzig) ou Pepe, l’ailier brésilien du FC Porto.