Mercato FC Nantes : Bastien Meupiyou vers l’Angleterre ?

Le jeune défenseur français Bastien Meupiyou est en pleine forme au FC Nantes. Il pourrait rejoindre un grand club européen cet été.

Bastien Meupiyou refuse une prolongation de contrat au FC Nantes

Manchester United est à fond sur le défenseur du FC Nantes, Bastien Meupiyou. Les Mancuniens envisagent sérieusement de le signer lors du mercato estival.

Le contrat du crack tricolore expire en 2025 et il a refusé de prolonger son bail. Il devrait quitter les Canaris cet été. La direction du club ne veut pas le voir partir gratuitement, donc un transfert dans un autre club est envisagé depuis l’hiver dernier.

Le RC Lens s’était positionné pour s’attacher les services de Bastien Meupiyou, mais le changement de direction sportive a bouleversé le dossier. L’ancien technicien du club artésien, Franck Haise apprécie les qualités du joueur du FC Nantes. Mais Bastien Meupiyou n’est plus une cible prioritaire des Sang et Or. Le dossier est tombé à l’eau.

Le FC Nantes ouvert au départ de Bastien Meupiyou

Selon Livefoot, Bastien Meupiyou suscite l’intérêt de Manchester United. Le FC Nantes est prêt à céder son joueur en cas d’une belle offre. Interrogé sur l’avenir du défenseur français, Antoine Kombouaré a indiqué qu’il ne retiendrait pas son grand défenseur central s’il décide de claquer la porte.

« S’il n’a pas envie d’inscrire son avenir ici, la porte est grande ouverte », a répondu le coach. Manchester United pourrait accélérer le dossier lors du mercato estival pour combler le départ du défenseur français Raphaël Varane. Ce dernier va quitter les Red Devils à la fin de ce mois de juin.