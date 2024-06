Mercato : L’Atletico dégaine pour ce gros coup du PSG

Le PSG pourrait réaliser un gros coup avec une star de Premier League. Mais la concurrence s’annonce rude avec l’Atletico Madrid qui est prêt à miser gros pour le détourner.

Mercato : Le PSG garde un œil sur Julian Alvarez

La situation de Julián Álvarez à Manchester City est devenue intenable pour le joueur. Bien qu’il soit considéré comme un élément fondamental du projet à long terme du club, l’Argentin cherche à jouer un rôle plus important. Ce besoin de minutes sur le terrain a suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal et le PSG.

Fabrizio Romano assure qu’il n’y a ni propositions ni négociations pour le moment. Cependant, c’est l’Atlético de Madrid qui a fait le premier pas concret avec une offre significative.

L’Atlético de Madrid offre 75 millions pour Julián Álvarez

Diego Simeone est non seulement confiant dans ses capacités à convaincre Julian Álvarez de rejoindre l’Atlético, mais il a également un allié clé dans le vestiaire : Rodrigo de Paul. Le milieu de terrain argentin, coéquipier d’Álvarez dans l’équipe de l’Albiceleste, pourrait jouer un rôle crucial pour convaincre l’attaquant de choisir le projet du club espagnol, au détriment du PSG.

Ce lien et la possibilité d’être une pièce centrale dans l’équipe de Simeone sont des facteurs qui pourraient faire pencher la balance en faveur du club madrilène, qui mise 75 millions d’euros sur la table. Manchester City, de son côté, n’est pas disposé à laisser partir sa jeune promesse pour une somme inférieure à ce qu’il juge équitable.

L’offre de 75 millions d’euros de l’Atlético de Madrid sera soigneusement évaluée, car le club anglais accorde une grande importance à Julian Álvarez et à son potentiel. La décision finale pourrait dépendre à la fois de la volonté du joueur et de la capacité de l’Atlético à répondre aux exigences de City. Reste à voir si le PSG décidera aussi de se lancer concrètement dans la course.