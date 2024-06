Mercato PSG : Une grande nouvelle tombe pour Rayan Cherki

Désireux de s’appuyer sur de jeunes talents de Ligue 1 pour l’après-Kylian Mbappé, le PSG cible Rayan Cherki sur ce mercato estival. Et le jeune attaquant de l’OL s’y verrait bien.

Le PSG déterminé pour Rayan Cherki

Le quotidien L’Équipe rapporte dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain envisage de recruter au moins deux joueurs offensifs pour compenser le transfert de Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Le journal sportif explique que les dirigeants parisiens ont pris la résolution de mettre fin au « bling-bling », même si le recrutement sera de qualité.

La priorité ira à un ailier gauche droitier, tandis qu’un second joueur offensif au profil davantage polyvalent sera également recherché. Dans cette optique, le PSG fait du Napolitain Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) sa grande priorité, mais Luis Campos veut aussi piocher en Ligue 1.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, Rayan Cherki serait ainsi sur les tablettes des recruteurs des Rouge et Bleu. Après l’échec de la tentative de janvier 2023, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à mettre toutes les chances de son côté pour attirer le milieu offensif de 20 ans cet été. Et cela tombe bien puisque le principal concerné ne serait pas contre l’idée d’un transfert dans la capitale.

Cherki emballé par l’idée d’un transfert à Paris

Un an après avoir attiré Bradley Barcola contre un chèque de 45 millions d’euros, le Paris Saint-Germain veut encore frapper un autre coup à l’Olympique Lyonnais avec Rayan Cherki, un profil validé par l’entraîneur Luis Enrique.

« Le désir parisien est de nouveau présent alors qu’il est acté que le Lyonnais (20 ans, sous contrat jusqu’en 2025) va quitter son club cet été. Luis Enrique, qui n’était pas là en 2023, aime beaucoup l’international Espoirs français (20 sélections) et a validé une possible arrivée. Il faudra encore convaincre l’OL, mais cette fois-ci, les Rhodaniens devraient se montrer moins inflexibles qu’il y a un an et demi », indique L’Équipe.

Pour rappel, l’OL avait repoussé une offre de 20 millions d’euros, bonus compris, du Paris SG pour Cherki. Mais selon le site spécialisé Transfermarkt, cette somme serait désormais suffisante pour arracher sa signature.