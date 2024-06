Mercato : le RC Lens en pôle pour Kévin Van den Kerkhof !

Le RC Lens, ambitieux pour la prochaine saison de Ligue 1, pourrait bien frapper un grand coup sur le mercato avec Kévin Van den Kerkhof. Selon Le Républicain Lorrain, le club artésien aurait jeté son dévolu sur le défenseur latéral droit du FC Metz. L’international algérien de 28 ans, sous contrat avec les Grenats jusqu’en 2026, attire l’attention après une saison remarquable malgré la relégation de son club en Ligue 2.

Le RC Lens vise Van den Kerkhof du FC Metz

Kévin Van den Kerkhof s’est distingué par ses solides performances régulières tout au long de la saison. Son apport défensif, combiné à une capacité de se propulser en avant pour soutenir les actions offensives, en fait un élément remarquable pour n’importe quelle équipe. Au FC Metz, il a souvent été l’un des rares à tirer son épingle du jeu, même dans les moments difficiles et cela n’est pas passé inaperçu aux yeux des recruteurs du Racing Club de Lens.

Pour le RC Lens, qui aspire à confirmer et améliorer sa position en Ligue 1, l’arrivée de Van den Kerkhof pourrait être une aubaine. En effet, le club cherche à se renforcer en défense pour pallier d’éventuelles défaillances et viser une place européenne la saison prochaine. Le profil de Van den Kerkhof, expérimenté et polyvalent, correspond parfaitement aux besoins du club nordiste.

Cependant, attirer un joueur encore sous contrat jusqu’en 2026 avec son club formateur ne sera pas une tâche facile. Le FC Metz, malgré sa descente en Ligue 2, pourrait se montrer réticent à l’idée de se séparer d’un de ses piliers. Les négociations s’annoncent donc serrées, avec un prix qui pourrait rapidement grimper. Sur Transfermarkt, la valeur marchande du joueur est estimée à 3 millions d’euros, mais Metz accepterait 2,5M€.

Van den Kerkhof à Lens ? Le latéral de Metz sur le départ

Du côté de Van den Kerkhof auteur de 31 matchs et 1 but, l’intérêt d’un club comme le RC Lens pourrait représenter une opportunité de poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Jouer pour une équipe de Ligue 1 avec des ambitions européennes et une base de supporters passionnés serait le franchissement d’un pas significatif vers une carrière au haut niveau.

🚨 Le RC Lens aimerait s’offrir Kevin Van Den Kerkhof ! ❤️💛



Le FC Metz réclame 2,5 M€ pour l’ancien bastiais.



(@sports_rl) pic.twitter.com/Eu7i89be9o — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 6, 2024

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a été faite de l’intérêt des Sang et Or pour ses services, mais les prochaines semaines s’annoncent déterminante sur ce dossier. Les supporters des deux camps attendent avec impatience de voir comment cette potentielle transaction évoluera.