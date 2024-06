ASSE : Les détails de la vente révélés par Caïazzo

Après avoir brillamment validé son retour en Ligue 1, l’ASSE a aussi été rachetée par Kilmer Sports. Bernard Caïazzo, en plus du prix de vente du club, a évoqué comment il avait balisé pour s’assurer des revenus supplémentaires sur les résultats du club.

Il y a quelques jours, la vente de l’ASSE a été officialisée. C’est désormais Kilmer Sports qui est le nouveau propriétaire du club. Ivan Gazidis, ancien dirigeant directeur général d’Arsenal FC et président de l’AC Milan, prend les rênes en tant que président de l’As Saint-Étienne. Il apportera avec lui une expérience indiscutable et une vision internationale poussée pour le club stéphanois. Ce changement de direction est une opportunité pour l’ASSE de renforcer sa position en Ligue 1 et d’aspirer à des ambitions européennes à long terme.

Lors de son entretien avec L’Équipe, Bernard Caïazzo a donné des précisions sur les modalités financières de la vente de l’ASSE. « Nous avons vendu au prix d’un club de Ligue 2, avec des bonus basés sur les performances futures, comme une éventuelle qualification en Coupe d’Europe, même si cela prend cinq ans », a-t-il expliqué. Cette stratégie de vente, incluant des bonus de performance, montre la confiance des anciens propriétaires dans le potentiel de progression du club sous la nouvelle direction.

L’optimisme est de mise pour les supporters des Verts qui espèrent voir leur équipe rivaliser de nouveau sur la scène européenne. La question reste de savoir si l’ASSE pourra retrouver les compétitions européennes dans les cinq ans à venir, un objectif ambitieux tout de même fort réalisable avec la gestion de Kilmer Sports et le leadership de Gazidis.

Ce rachat de l’As Saint-Étienne par Kilmer Sports et les révélations de Bernard Caïazzo sur le prix de la vente qui ouvre une nouvelle page prometteuse pour l’ASSE. Le mercato estival qui ouvre ses portes dans les prochains jours devrait être assez mouvementé pour permettre à Gazidis d’offrir une équipe compétitive à Olivier Dall’Oglio pour sa relève du défi devenu subitement plus important que la seule recherche du maintien la saison prochaine.

Un héro anonyme existe dans cette vente de l’ASSE et c’est bien Arsène Wenger. L’ancien coach d’Arsenal a en effet été sollicité par Larry Tanenbaum pour être conseillé sur le club à fort potentiel qu’il pouvait s’offrir. C’est ce dernier qui a redirigé le milliardaire canadien vers Bernard Caïazzo. L’ancien patron du club Forez a fait cette révélation dans les colonnes de l’Equipe en disant :

« Échaudés par Chelsea, dont le rachat nécessitait des montants colossaux, sans garantie de réussite, ils ont interrogé Arsène Wenger sur le club qui a le potentiel le plus intéressant. Il les a orientés vers l’AS Saint-Étienne. Le 25 octobre, Larry m’a envoyé son avion privé en Floride, où je me trouvais. Après m’avoir fait asseoir à ses côtés pour suivre le match de NBA entre son équipe des Toronto Raptors et les Philadelphia 76ers, on a dîné en tête à tête à la Scotiabank Arena. J’ai découvert un homme calme, pondéré, très à l’écoute et qui affiche une grande sérénité. Le lendemain, on s’est retrouvés dans son bureau avec son directeur général et financier. »

Bernard Caïazzo dans l’Equipe du 6 juin 2024.