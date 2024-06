FLASH Mercato : Ciro Immobile se rapproche de l’AS Monaco

Alors que le départ de Wissam Ben Yedder est acté pour ce mercato, l’AS Monaco veut recruter Ciro Immobile de la Lazio Rome sur ce mercato estival.

Ciro Immobile était à Nice la semaine dernière

De par le fait de ne pas avoir été sélectionné pour jouer l’Euro 2024 avec l’Italie, les vacances de Ciro Immobile ont déjà commencé. Le numéro 17 de la Lazio est parti à Nice où il s’est pris en photo dans l’aéroport. Suite à cela, plusieurs rumeurs ont circulé sur ses intentions dans la ville niçoise, entre vacances ou voyage professionnel.

L’attaquant italien a désormais 34 ans et pourrait avoir envie de changer de paysage la saison prochaine. Alors que le club de la Principauté a perdu Wissam Ben Yedder qui était considéré comme un élément d’expérience pour l’AS Monaco, Thiago Scuro ainsi que l’ensemble des dirigeants de l’ASM pourraient avoir envie de recruter l’attaquant italien selon L’Equipe.

De plus, Ciro Immobile pourrait être un remplaçant crédible à Wissam Ben Yedder de par son expérience ces coupes européennes, chose à laquelle les hommes d’Adi Hütter vont avoir besoin de par les départs probables et la qualification directe en Ligue des Champions l’année prochaine. Le club de la Principauté veut aussi renforcer son attaque en plus de l’attaquant italien.

Monaco veut plusieurs attaquants au mercato

Avec l’augmentation des matchs en Coupe d’Europe, l’AS Monaco aura besoin de tous les joueurs disponibles. Pour éviter des blessures, il faut qu’Adi Hutter ait la possibilité de faire des changements sans que le niveau de l’équipe soit affecté. Avec le départ de Wissam Ben Yedder, suivi de Fofana ou encore Akliouche, Monaco va devoir trouver des joueurs de qualité.

Ciro Immobile répond parfaitement à cette demande de par son expérience du championnat italien ainsi que des coupes européennes. L’ASM veut également d’autres atouts offensifs, de par la volonté d’acheter Georges Mikautadze. L’attaquant du FC Metz devrait partir dès ce mercato et plait à de nombreux clubs français.

Les pistes Mikautadze et Immobile ne sont pas les seules puisque l’attaquant du Cercle Bruges, Kévin Denkey, est dans les papiers de Thiago Scuro, l’actuel directeur du football de l’ASM. De nombreuses pistes qui ne seront pas toutes officialisées, mais qui permettent à l’AS Monaco de se projeter la saison prochaine.