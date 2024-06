Mercato OM : Encore un couac sur la piste Conceiçao ?

À la recherche d’un nouvel entraîneur, la Lazio Rome pourrait revenir à la charge pour Sergio Conceiçao, également convoité par l’OM. Les supporters soutiennent activement son arrivée à Rome.

L’Olympique de Marseille nourrit l’ambition d’attirer Sergio Conceiçao pour succéder à Jean-Louis Gasset. Depuis le refus de Paulo Fonseca, il est devenu la priorité du club. Cependant, le technicien portugais reste indécis et souhaite en savoir plus sur les moyens qui lui seront alloués pour le mercato.

Libéré de son contrat avec le FC Porto, Sergio Conceiçao veut prendre le temps nécessaire pour analyser en profondeur le projet de l’OM avant de prendre une décision. Cette attente a attiré l’attention de plusieurs clubs, dont la Lazio Rome. En quête du remplaçant d’Igor Tudor, la Lazio voyait en Conceiçao une option idéale, pour diriger son équipe première.

Toutefois, le club romain a finalement opté pour Marco Baroni, un choix qui ne fait pas l’unanimité parmi les supporters. Le média Il Tempo rapporte en que les tifosi de la Lazio sont déçus de la décision de Claudio Lotito de nommer Baroni à la tête de leur équipe favorite. Ils espéraient un profil plus ambitieux comme celui de Sergio Conceiçao.

Rien n’est conclu pour son arrivée à l’OM

Cette grogne des supporters pourrait-elle pousser la direction de la Lazio Rome à reconsidérer son choix et revenir à la charge pour l’entraîneur portugais ? À ce stade, aucun accord n’a encore été signé entre Sergio Conceiçao et l’OM. Cette situation laisse donc une fenêtre d’opportunité pour la Lazio et d’autres prétendants.

Le suspense reste entier quant à la destination finale du coach de 49 ans, très convoité par les clubs en quête d’un entraîneur à fort caractère. L’Olympique de Marseille continue donc de négocier pour s’assurer de sa signature. Il espère finaliser ce dossier au plus vite pour se concentrer sur la préparation de la prochaine saison. En attendant, le doute persiste sur son prochain club.