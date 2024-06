Mercato Foot : Une grande nouvelle tombe pour l’ASSE !

Un revirement est évoqué pour un attaquant de l’ASSE. Ce qui est une bonne nouvelle pour Olivier Dall’Oglio.

Mercato ASSE : Irvin Cardona veut bien rester

Les nouveaux dirigeants de l’ASSE préparent le mercato. Ivan Gazidis et ses collaborateurs ont tenu une première réunion jeudi avec Olivier Dall’Oglio pour évoquer le mercato.

L’entraineur de l’AS Saint-Etienne avait annoncé la couleur dans des propos confiés au quotidien Le Progrès : « On va construire autour d’une base, mais des joueurs vont partir ». Et justement, Irvin Cardona est parti.

Prêté par le FC Augsbourg à l’ASSE, en janvier 2024, il retourne dans son club d’origine. Son contrat à Saint-Etienne était de six mois et sans option d’achat. Dans un message posté sur son compte Instagram, l’attaquant a fait ses adieux à tout le club ligérien. « Il est temps pour moi de vous remercier pour ces six mois exceptionnels. Je tiens à remercier tout le staff, l’équipe et mes coéquipiers pour leur soutien […] ».

L’ASSE a les moyens de s’offrir Irvin Cardona

Mais Irvin Cardona pourrait revenir dans le Forez. La tendance est évoquée par L’Équipe, dans son point sur le mercato des Verts. Il a encore « une petite chance de rester à Saint-Étienne au mercato », selon la source. Olivier Dall’Oglio souhaite que le polyvalent attaquant reste sous le maillot des Verts, après son prêt réussi. Il a marqué 10 buts et a délivré 3 passes décisives, en 22 matchs disputés dans la deuxième partie de la saison dernière.

Avec la reprise en main de l’ASSE par le milliardaire canadien Larry Tanenbaum, le club stéphanois a désormais les moyens pour faire un bon mercato. Le nouveau président des Verts, Ivan Gazidis, et son équipe travaillent justement sur le marché d’été. Concernant le dossier Irvin Cardona, Saint-Etienne peut bien se l’offrir.

Le FC Ausbourg ne compte pas sur lui et sa valeur marchande est estimée à 1,8 M€ par le site Transfermarkt. « Au regard de sa surface financière, Kilmer Sports Ventures a les moyens de racheter ses trois dernières années de contrat », indique le quotidien sportif.